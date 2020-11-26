Бывший блокадник Артур Чилингаров перенес COVID на ногах

Герой Советского Союза, Герой России, депутат Госдумы Артур Чилингаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Герой Советского Союза, Герой России, депутат Госдумы Артур Чилингаров в беседе с Александром Гамовым прокомментировал публикации в СМИ о том, что «блокадники могут быть предрасположены к более эффективному противостоянию вирусу». Артур Николаевич сказал, что бывшие блокадники, с которыми он общается, «крепкие вообще все», а некоторые даже из них являются моржами - то есть, «занимаются зимним плаванием».

По мнению политика и ученого, который пережил блокаду в раннем детстве (Чилингаров родился в 1939-м, находился в Ленинграде до 1944, до снятия блокады) - «блокада - она формировала организм человека, который воспринимал трудности достойно».

«Когда ты голодаешь и живешь в этих сложных условиях, конечно, организм больше сопротивляется, - считает Артур Николаевич. - Это и так ясно. Оно влияет на жизнедеятельность».

По мнению знаменитого полярника, справиться с COVID ему помог и его 25-летний «ледовый стаж».

Чилингаров рассказал, что, когда он заболел, у него не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Лечили его дома - разумеется, врачи. Сейчас чувствует себя нормально.

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