Почему дорожает рыба и сколько будет стоить красная икра на Новый год

Цена горбуши выросла почти на треть, селедка и скумбрия тоже дорожают на глазах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние дни власти активно взялись за цены на продукты. Напомним, с начала года сильнее всего подорожал сахар и подсолнечное масло – на 72,7 и 25,9 процентов соответственно. Сильно поднялись цены на муку, макароны и хлеб. И в правительстве оперативно разработали меры, которые позволят обуздать рост цен. Среди этих мер – субсидии и льготные кредиты для производителей, повышение вывозной пошлины на семена подсолнечника и квоты на экспорт зерновых. Это позволит снизить розничную цену сахара до 46 рублей, на подсолнечное масло - до 110 рублей за кило.

А пока разбирались с маслом да сахаром, новую свинью нам подложила рыба. Как гласит статистика, с начала года красная рыба и икра подорожали примерно на 30%. Следом потянулась рыба помельче: по сообщению Росрыболовства, за минувшую неделю сельдь подорожала на 2,6%, скумбрия – на 1,3%. И это только начало: впереди новый год, когда мы с вами традиционно будем баловать себя икоркой… Или уже не будем, при таких-то ценах? И вообще, почему цена на рыбу так резко поплыла вверх?

- В нынешнем году на Дальнем востоке выловили в два раза меньше красной рыбы, чем в прошлом. Соответственно, икры тоже стало вдвое меньше. Поэтому цена растет. А импортировать эти продукты невозможно: дальневосточную красную рыбу добывают еще Канада и США, но они под санкциями и закупать ее там нельзя, - говорит Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

По мнению экспертов рынка, еще одна причина роста цен - слишком высокие наценки, которые устанавливают розничные сети и посредники.

- Для горбуши, кеты, нерки и красной икры объем торговой наценки сопоставим с размером отпускной цены. Например, отпускная цена на нерку составляет 420 рублей за килограмм, наценка - 450 рублей. Наценка по красной икре - свыше 35% от отпускной стоимости, - говорит Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. - Неразделанная замороженная рыба входит в перечень социально значимых продуктов наряду с сахаром и подсолнечным маслом, по которым вчера было решение правительства. К сожалению, наценка посредников и ритейла делает даже недорогую рыбу недоступной для населения.

По словам Германа Зверева, еще 11 ноября на заседании межведомственного совета по организации проведения путины он поднимал вопрос о завышенных ценах на лососевые. Тогда же глава Росрыболовства Игорь Шестаков заявил, что Федеральной антимонопольной службе не раз поручали изучить вопрос ценообразования на рыбу. Но ситуация пока не меняется.

Что касается селедки со скумбрией, то их подорожание эксперты объясняют новогодним ажиотажем. Именно поэтому к концу декабря в некоторых магазинах могут еще больше вырасти цены на икру. Хватит ли нам красной икры и сколько она может стоить с учетом «неурожая» рыбы и подскочившего спроса?

- Дефицита красной икры у нас быть не может, это смешно, - считает Александр Фомин. - В этом году производство красной рыбы в России - примерно 300 тысяч тонн, икры - 15 тысяч тонн. Это не очень большой, но вполне нормальный улов. Если заглянуть на несколько лет назад, то тогда мы в среднем производили те же 15 тысяч тонн икры в год, и никакого дефицита не было. Просто в 2018 и 2019 годах природа нас баловала – и улов был богатый, и икра дешевая. Год назад средняя цена красной икры начиналась от 3000-3500 рублей за килограмм. В конце нынешнего года средняя цена качественной красной икры в розничных магазинах - в районе 4000 рублей. Но я думаю, после праздника цена снизится. Так всегда бывает.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

- Обесценение рубля неизбежно сказалось на внутренних ценах. Подорожали как импортные товары, так и продукция, которая поставляется на экспорт. И это не только нефть и газ, но и зерновые, и подсолнечное масло, и сахар, - говорит Михаил Гусев, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН. - Для удержания роста цен в данной ситуации у правительства фактически имеются только два рычага - повышение вывозных пошлин и введение жесткого ценового регулирования. В этой связи меры по борьбе с ростом цен на продовольствие, предложенные Минэкономразвития, выглядят вполне адекватно. Отказ от мер по ограничению роста цен на продовольствие может перечеркнуть все усилия правительства по поддержке малообеспеченных слоев населения и семей с детьми.

Стоит отметить, что реакция потребительских цен на колебания рубля существенно снизилась за последнее десятилетие. В первую очередь этому способствовало развитие российского агропромышленного комплекса. По всем ключевым продовольственным товарам доля импорта существенно снизилась, при этом заметно возросли поставки российского продовольствия на экспорт.

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