«У американцев глаза на лоб полезли»: заслуженный летчик объяснил, почему самолет МС-21 — это настоящий прорыв

Испытание длилось 1 час 25 минут Фото: REUTERS

У российских авиаторов праздник — отечественный самолет МС-21-310 совершил первый полет с отечественным двигателем. Это ПД-14, он производится на объединении «Пермские моторы». Испытание длилось 1 час 25 минут. Прежние полеты совершались с импортными силовыми установками.

- Это прорывная разработка, машина практически полностью, все основные узлы, сделана из отечественных материалов и на базе отечественных же научных и инженерных разработок, - срывающимся от радости голосом оценил новинку в беседе с kp.ru замглавного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. - Прежде всего двигатель — турбовентиляторный, двухконтурный, с высокой степенью сжатия. Установлена топливная автоматика нового поколения. Двигатель стал менее шумным - на 15—20 децибел меньше международных требований ИКАО. Снизился выброс оксидов азота — тоже лучше международных стандартов. Расход топлива снижен на 15-18%, что позволило увеличить дальность полета примерно на 20%, а то и 25%. Дальше — крыло. Оно полностью изготовлено из композитных материалов. Применяется передовая технология - огромное монолитное изделие получается в результате штамповки, сборка и обработка минимальны. У американцев глаза на лоб полезли, когда они увидели, как это делается на ульяновском предприятии «Авиастар». В Штатах тоже есть такие технологии, но они применяются для менее крупных изделий. Ну и авионика: радиооборудование, обеспечение безопасности полетов — все на базе российских комплектующих. Авиация становится полностью независимой от западных санкций. Ну и вообще — красивый самолет получился. Как говорил Туполев, если самолет внешне хорош, то он и полетит хорошо.

Это ПД-14, он производится на объединении «Пермские моторы» Фото: REUTERS

ЧТО ТАКОЕ МС-21

Самолет предназначен для среднемагистральных перевозок. Займет ту же нишу, которую занимал Ту-154. Из зарубежных аналогов наиболее близок Боинг-737.

МС-21 относится к узкофюзеляжным самолетам, но в этом классе у него самый широкий фюзеляж, что позволяет сделать его вместительным и комфортабельным.

Высота полета 11500 м

Максимальная дальность полета 6400 м

Крейсерская скорость 870 км/час

Пассажирских мест 132-163

СКАЗАНО:

"МС-21 – знаковый проект российского авиапрома. Системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке", - сказал вице-премьер Юрий Борисов.