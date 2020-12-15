«Оставьте в покое беременную женщину»: Шнуров заявил, что жена сама родит ему ребенка

Музыкант опроверг информацию об услугах суррогатной матери Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что они с молодой супругой Ольгой Абрамовой ждут ребёнка, счастливый отец на днях сам рассказал подписчикам в Инстаграме. Сергей Шнуров опубликовал трогательные стихи, посвященные любимой женщине и будущему малышу, но ни про срок беременности, ни про пол ребёнка говорить не стал. Поздравить музыканта лично у репортеров не вышло: наслаждаясь семейной идиллией, он отключил телефон.

Между тем, экс-коллега артиста по «Ленинграду» Стас Барецкий сделал заявление вместо Шнурова: тот, мол, воспользовался услугами суррогатной мамы, чтобы жена не портила фигуру.

- Это не шутка, говорю, как есть. Шнур ещё год назад занимался поиском сурмамы, - огорошил Барецкий.

Эти слова дошли до лидера «Ленинграда» и, судя по всему, сильно ему не понравились. Сергей Шнуров написал открытое письмо, в котором попросил оставить в покое его супругу. При этом музыкант отметил, что не имеет ничего против любых высказываний в прессе, в том числе о суррогатном материнстве, если эти слова не касаются его семьи.

- Я, как публичная персона, привык к подобным фантазиям, но моя жена отнюдь, - цитирует рокера-хулигана ТАСС. - Оставьте в покое беременную женщину, которая сама не лезет на печатные страницы и вообще сторонится всякой публичности. Не доводите до греха. Пишите про меня.

Напомним, 29-летняя Ольга Абрамова - четвёртая жена артиста, с которой он узаконил брак два года назад вскоре после развода с третьей супругой Матильдой. Ольга, которая младше мужа на 18 лет, - девушка из богатой семьи, дочь топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании, крупнейшего производителя меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Для нее ребёнок от Шнурова будет первенцем, а вот музыкант станет многодетным отцом: от предыдущих браков у него есть взрослые дочь Серафима и сын Аполлон.