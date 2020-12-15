Хороший выбор – как подобрать тонометр и не ошибиться

По данным ВОЗ, более чем у каждого 5 взрослого человека в мире давление повышено. Почти в половине случаев это состояние приводит к болезням сердца, инсульту, а от осложнений гипертонии ежегодно в мире умирают миллионы людей. Очень часто гипертония протекает бессимптомно, а потом в одночасье обрушивает свой удар. Кстати, именно по этой причине гипертонию прозвали «тихим убийцей». Поэтому крайне важно следить за показателями артериального давления, и делать это не по случайности, когда Вы заглянули на приём к врачу, а регулярно.

Необходимо следить за давлением и людям с гипотензией (стабильно пониженным давлением), так как пониженное давление провоцирует сердечную и почечную недостаточность, нарушение сна, может стать причиной спутанности сознания!

Ниже попробуем разобраться, как выбрать подходящий тонометр.

Самым современным и удобным видом являются автоматические тонометры. Такой прибор не потребует от пользователя специальных умений, Вам нужно будет лишь надеть манжету и нажать кнопку, всё остальное тонометр сделает сам.

Многие ошибочно полагают, что автоматические тонометры выдают результаты с большой погрешностью. Это не так. Автоматический тонометр лишен «человеческого фактора», поэтому он выдаёт максимально точный результат. Кроме того, некоторые современные автоматические модели оснащены ещё и индикатором аритмии, сигнализирующим о нарушении сердечного ритма. Такая технология есть во всех автоматических тонометрах швейцарского бренда B.Well. Среди широкого ряда автоматических моделей бренда можно подобрать тонометр по любым потребностям и на любой кошелёк.

Если бюджет ограничен, да и в целом нужна простая добротная модель без лишних наворотов, идеальным вариантом станет автоматический тонометр B.Well PRO-35.

• Благодаря специальной технологии Intellect Classic он проведёт измерение комфортно и выдаст точный результат.

• Не смотря на компактные размеры, прибор имеет крупный дисплей, где отображаются результаты измерений. Цветная шкала возле дисплея подскажет уровень измеренного давления.

• При наличии аритмии отобразится специальный значок.

• Тонометр имеет память на 30 измерений, что позволит вести дневник давления 2 недели.

• Работает тонометр как от сети, так и от 4 мизинчиковых батареек (тип ААА), поэтому прибор всегда готов к использованию.

Тем, кто отдаёт предпочтение высоким технологиям, стоит обратить внимание на модель B.Well MED-55 уникальный тонометр с интеллектом.

• Прибор оснащён продвинутой технологией 3check: в этом режиме тонометр проводит 3 последовательных измерения и делает расчёт среднего значения по специальному алгоритму. Такой способ измерения является более надёжным, чем однократное измерение. В MED-55 Вы можете выбрать тот режим, который удобнее для Вас.

• Прибор имеет расширенную память для 2 пользователей: по 60 измерений для каждого с датой и временем.

• Тонометр имеет дисплей-светофор, который подскажет уровень Вашего давления.

• Благодаря технологии Intellect Active измерение будет особо бережным и быстрым. Тонометр проведёт измерение на этапе нагнетания воздуха в манжету, подстроится под каждого пользователя, определит индивидуальный уровень накачки манжеты.

• Кстати, если манжета будет надета неверно (а это искажает корректность результата), прибор оповестит Вас об ошибке.

• Питание прибора осуществляется от 4 мизинчиковых батареек (тип ААА) или от адаптера с micro USB кабелем. Вы сможете использовать любой сертифицированный адаптер c micro USB это делает использование тонометра удобным и экономичным.

Для людей со слабым зрением лучшим вариантом станет модель тонометра PRO-36, который не только бережно и точно измерит давление, но ещё и озвучит полученный результат.

• Прибор удобен и очень прост в использовании. Для измерения давления достаточно нажать одну большую яркую кнопку жёлтого цвета.

• PRO-36 имеет память последнего измерения, регулировку громкости и шкалу-подсказку, которая поможет оценить уровень давления.

Стоит отметить, что все тонометры B.Well имеют конусную манжету, которая идеально облегает руку по форме, что обеспечивает лучшее прилегание. Универсальная манжета для обхвата руки 22-42 см. будет удобна для людей с любой комплекцией.

Если же для Вас актуальны частые поездки, Вы часто находитесь в командировках или занимаетесь спортом, то держать давление под контролем поможет автоматический тонометр на запястье MED-57. Его легко взять с собой - он не займёт много места.

• Подсветка дисплея позволит провести процедуру при любом освещении.

• Звуковые сигналы при желании можно отключить.

• Тонометр обладает функцией троекратного измерения, уровень измеренного давления подскажет цветная шкала.

• Прибор имеет память на 30 измерений с датой и временем.

• Увеличенная манжета тонометра MED-57 для обхвата запястья 13,5-21,5 см. подойдет большинству пользователей.

Это точный, комфортный и современный тонометр в компактном исполнении.

Бытует мнение, что запястные тонометры имеют сильную погрешность и имеют ограничение по возрасту. Это не так. Единственным ограничением является наличие заболеваний, влияющих на состояние сосудов конечностей. Если есть сомнения касательно здоровья сосудов, то лучше обратиться к врачу и выбрать тонометр с манжетой на плечо. Что касается точности, то корректность результатов запястных тонометров идентична плечевым.

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