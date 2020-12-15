Как мы спасали легендарный журнал "Знание-сила"

Моей целью было урвать номер шесть за 1972 год, который засветился в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Фото: кадр из фильма

На днях со мной случилось событие. Я открыл фейсбук и увидел пост от сотрудников журнала "Знание-Сила". Оказывается уважаемый журнал (да, он еще существует) лишился помещения и всех заинтересованных просят подъехать в редакцию и спасти журнальную библиотеку, иначе она попадет на помойку.

До перестройки "Знание-Сила" был мегапопулярным изданием, которым зачитывались миллионы. И кто там только не публиковался. И Кир Булычев, и Ландау, и Беляев. Моей целью было урвать номер шесть за 1972 год, который засветился в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".

Ну а кроме того, конечно, интересно побывать в редакции. Журналу 95 лет, из которых последние четверть века "Знание -Сила" находилась в отлично сохранившихся палатах XVI века. Когда-то в палатах сидели дьячки и собирали подати, поэтому легенды гласили, что дух одного дьячка-налоговика до сих пор ходит по редакции и пугает подпивших журналистов. Причем, предпочитает пугать женщин, но и пьяными мужчинами тоже не брезгует.

Никто не ожидал, что на следующее утро в редакции будет столпотворение. Народу пришло столько, что буквально через час после открытия акции по спасению редакцией было принято решение никого больше не впускать. Из палат вынесли все подчистую. В том числе, несколько работ художника Владимира Бреля, который называл свои работы стаффажами, оформлял обложки журнала и был редким представителем дегенеративного направления. Его стаффажи хотел забрать Музей Современного искусства, но не досчитался: утюг с крыльями и звездосвастику "спасли" книгочеи.

Мне же не досталось ничего. Вернее, почти. Видя мою крайнюю печаль, кое-что редакция мне предложила. И это послужило поводом для поэтического всплеска.

***

Тут недавно Ольга Балла из журнала «ЗнанЬе-Сила» по фейсбуку написала и помочь людей просила.

Очень грустно написала, что произошла беда, и редакцию журнала выселяют вникуда.

"Мы работали в палатах. В центре, а не на краю. Возросла аренды плата. И теперь алялулю.

Горы книжек - на помойку. Очень нужно их спасти. Приходите завтра, только с девяти и до шести.

Нам помочь еще не поздно, если разобрать журнал. Им Иван Василич Грозный царский лик свой укрывал.

Мы печатали Ландау и Стругацких А и Б. Уносите все задаром", - пишет Балла на ФБ.

Не хочу обидеть Ольгу, но я был немножко рад. Побывать мечтал я столько в помещении палат.

И еще покрайней мере из поста того узнал, что печатался доселе замечательный журнал,

что хранятся там стаффажи, делал их художник Брель. Призрак жил в палатах даже. Что же будет с ним теперь.

Нет, не все мы потеряли! Что-то я спасти смогу. Написал я Ольге Балле: "Ольга, ждите, я бегу".

Выбрал сумку на колесах, и наутро, где-то в пять, я во весь опор понесся Силу-Знание спасать.

Побежал от Павелецкой. Мне навстречу шел пешком караван людей советских: кто с авоськой, кто с мешком.

Сторожиха мощной титей заслонив дверной проем, заявила: "извинитИ, ничего не отдаем".

Мол как только написали "приходите нас спасать", книгочеи набежали - и в стихах не описать,

Уж самим спасаться впору. Все с руками просто рвут. Утащили книжек гору и машинку Ундервуд ,

Карандашные огрызки, календарь за прошлый год, клинервуменшу-киргизку и исписанный блокнот.

- И еще работы Бреля, - констатировал главред. - За двумя недоглядели - их теперь в помине нет. Есть такое ощущение, что спасли у нас мышей...

Я спросил: А привиденье, что пугало алкашей и цепями понемногу, здесь гремело как Брюс Ли?

Мне сказали: слава богу, душу грешную спасли!

Так не солоно хлебавши нужно возвращаться вспять. Что в палатах делать дальше, если некого спасать?

Было мне немножко горько: ну пришел сюда и чо? Повернулся я, но только кто-то тронул за плечо.

- Экземпляр остался редкий, - мне шепнули. - Не грусти. В кабинете замглавредка. Не желаешь ли спасти?