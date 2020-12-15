Умер Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ

Евгений Михайлович Тяжельников скончался на 92 году жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уроженец южного Урала, Евгений Тяжельников прошел почти все ступеньки советского комсомольца, который хотел строить свою растущую страну и расти вместе с ней.

Выпускник Челябинского пединститута тяжелых послевоенных лет, за два года до смерти Сталина он вступил в компартию, а девять лет спустя защитил кандидатскую диссертацию. Три года возглавлял родной вуз как ректор, а потом в крупном Челябинском обкоме КПСС курировал вопросы идеологии.

В непростом 1968 году ( наши танки вошли в бунтующую Прагу и Запад грозил нам издали) стал первым человеком во Всесоюзном комсомоле. А комсомол 60-х и 70-х — это ударные стройки по всей необъятной стране. Именно при нем, после принятия постановления ЦК КПСС и Совета министров Союза, зарождалось то, что потом станет БАМом — одной из крупнейших строек железной дороги в самых суровых условиях во второй половине 20 века.

1 октября 1968 г. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников во время выступления на Торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ. Фото: Егоров Василий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

При «позднем» Брежневе он возглавил отдел агитации и пропаганды в ЦК партии. А не задолго до кончины Леонида Ильича стал послом СССР в братской тогда, социалистической Румынии, где позже пережил страшные дни антикоммунистического переворота.

«Наш лозунг — вступил в комсомол — не выходи из него!» — сказал год назад Евгений Михайлович нашему обозревателю Александру Гамову в сотую годовщину молодежной организации. А шел ему тогда 91-й год…

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким Е.М.Тяжельникова