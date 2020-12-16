"Из-за сволочи хороним сразу двоих": В Москве пьяный мажор сбил насмерть жениха и невесту перед свадьбой

В Москве пьяный мажор сбил насмерть жениха и невесту перед свадьбой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Москвичка Юлия Лимаренко, учительница музыки, последний раз видела свою дочь за несколько часов до ее гибели. Это было вечером 6 ноября.

- Настя такая красивая была… Накрутила локоны. С утра ходила: «Мама, сегодня у нас с Данилом годовщина». Ровно год, как они начали встречаться.

Насте было всего 19. Но с 22-летний Данилом Сократовым из подмосковного Наро-Фоминска у них все серьезно. Родственники готовились к свадьбе - собирались сыграть по весне. В тот вечер Данила встретил девушку на станции. И они пошли к нему домой, где ждали родители.

Последние секунды их жизни запечатлела видеокамера, стоящая на пиццерии у дороги. Вот они вдвоем, держась за руки, поворачивают на «зебру». Светофора здесь нет. Ограничение по скорости - 40 км/час. Плюс лежачие полицейские. Водители, видя пешеходов, притормаживают. До тротуара оставалось пройти два-три метра. И вдруг справа вылетел внедорожник на огромной скорости. Данила едва успел повернуть голову… Машина снесла обоих ребят и, не сбрасывая газ, поехала дальше.

Насте было всего 19. Но с 22-летний Данилом Сократовым из подмосковного Наро-Фоминска у них все серьезно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«КАДИЛЛАК» ЗА 7 МИЛЛИОНОВ

Перемолов тела колесами, водитель попытался сбежать с места аварии. Но примерно через километр его нагнали ехавшие в потоке очевидцы. Две машины, не сговариваясь, перекрыли лихачу дорогу. Только так и остановили. Из-за руля вывалился, как говорят свидетели, сильно пьяный парень.

- К нему подскочили: «Ты понимаешь, что сделал? Ты людей убил!», - рассказывает мне один из очевидцев, Алексей. - Он отмахнулся: «С кем не бывает». В машине был еще один мужчина. Дальше говорил только он. Собравшимся сказал: «Я все заплачу. Все решим!» Он же говорил с приехавшими полицейскими.

Почти месяц, пока не выпал снег, на месте аварии напротив местного дворца спорта «Нара» люди оставляли цветы. Медики потом скажут: девушка от удара погибла на месте.

- А парень был еще жив, - продолжает Алексей. - Ну как… Было видно, что шансов нет. Все кости переломаны. Голова в крови. Только рука дергалась. Никому не пожелаешь вот так…

В уголовном деле есть официальное заключение, что Виталий Калиберда находился в состоянии сильного опьянения.

Данилу забрали на скорой, но до больницы довезти не успели. Обоих ребят потом даже родным не стали показывать, чтоб не добить окончательно - хоронили в закрытых гробах.

Алексей показывает мне в телефоне фото автомобиля, который снес пешеходов. У него вся передняя часть смята, как будто он в дерево врезался. Можете себе представить, какой силы был удар по человеческим телам на скорости 160 км в час (скорость уже установлена)… При том, что «Кадиллак Эскалейд» - крепкий элитный внедорожник. В московских салонах такие 6-7 миллионов рублей стоят. Конечно, всем сразу было понятно, что за рулем сидел не абы кто. 27-летний Виталий Калиберда оказался сыном владельца крупной фармацевтической компании Сергея Калиберды.

Виталий Калиберда, если верить данным из открытых источников, тоже владеет фирмой, торгующей лекарствами, и входит в совет директоров одного из Наро-Фоминских торговых центров.

ПРОПАВШЕЕ ВИДЕО И «ШАШЕЧКИ»

Разумеется, у многих появились подозрения, что парня-мажора попытаются отмазать. Они только усилились, когда стало известно, что видеозаписей, как внедорожник сбил на пешеходном переходе двух человек, не существует. Бывает же такое совпадение - именно в этот момент якобы не работали камеры ни на Дворце спорта, ни вообще какие-либо другие на дороге. По крайней мере, полиция видео не нашла.

Хорошо, местные ребята, ставшие свидетелями гибели Данила и Насти, успели скопировать запись с камеры, стоящей на придорожной пиццерии.

- Мы сразу же выложили видео в Интернет, пока и оно не исчезло. Теперь это один из главных вещдоков в уголовном деле, - говорит очевидец ДТП Алексей.

Позже нашлись очевидцы, которые видели, как за несколько минут до аварии Калиберда пытался попасть в местный ресторан «Русь», но его не пускали, как раз потому что он был пьян. И там якобы возмущенный парень даже травматическим пистолетом у входа махал. Но сотрудники заведения не стали вызывать полицию - постоянный клиент! Да и вообще, приметный «Кадиллак» с «блатным» номером 222 на улицах Наро-Фоминска замечали часто. Виталий, как рассказывают местные, любил погонять, выжимая 120-150 км/час и устраивая «шашечки».

Тему про смерть двух человек на дороге подхватили сначала паблики в ВКонтакте, затем СМИ. Возможно, лишь благодаря такому резонансу спустя трое суток после аварии Виталия Калиберду все-таки доставили в суд и арестовали. ДТП взяли на самый высокий контроль: о том, что возбуждено уголовное дело, журналистам сообщили не из главка подмосковной полиции, а из федерального МВД.

Ребят похоронили в одной могиле. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Статья обвинения - та же, что у актера Михаила Ефремова, 264-я. Только в итоговой квалификации похлеще. Погибли два человека, водитель был пьян и пытался сбежать. Ефремову светило до 12 лет, получил 7 с половиной. Калиберда может получить до 15.

«МНЕ ТОЖЕ ЗВОНИЛИ»

Тем временем по Наро-Фоминску идут самые разные разговоры. Например, что родные пьяного водителя предлагали врачам, проводившим его медосвидетельствование, 5 миллионов рублей за «чистый» анализ. (Кстати, никто до сих пор так и не знает, что за человек был в тот вечер в машине Виталия Калиберды. Точно не отец - тот уже несколько месяцев живет в Италии, у семьи там вилла). А еще якобы представители Калиберды, вопреки формальным запретам следствия, связываются со свидетелями и предлагают встретиться.

- Мне тоже звонили, - говорит свидетель аварии Алексей. - Я, разумеется, отказался от встречи. Но в итоге вижу, что другие очевидцы постепенно начинают «съезжать». Идут разговоры: не хочу эту историю развивать, у меня семья, дети, вдруг что.

Правда, есть несколько упертых.

- Мне, можно сказать, тоже страшновато, - признался мне один из знакомых погибшего парня. - Но я готов сделать все, что от меня зависит, чтобы это дело не спустили на тормозах. Перед глазами до сих пор стоит, как папа Дани на кладбище ревел: «Готовились к свадьбе, а из-за какой-то сволочи хороним сразу двоих…» Знаете, Данила с Настей тогда ведь до его дома всего метров двести не дошли.

Ребят похоронили в одной могиле.

«ДАЛ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ»

- В уголовном деле есть официальное заключение, что Виталий Калиберда находился в состоянии сильного опьянения. Следователю он дал признательные показания, - утверждает наш источник в правоохранительных органах.

Но местные все равно переживают, как бы с делом по-тихому никакие фокусы-покусы не произошли: чтобы его случайно не переквалифицировали на менее тяжкую статью, или чтоб не оказалось, что за рулем был вовсе не Калиберда (хотя его на водительском кресле после аварии видели несколько человек).

У всех перед глазами самый яркий недавний случай с другим пьяным мажором, угробившим на дороге людей.

В 2017-м мчавшийся по Минскому шоссе на скорости 200 километров в час Ferrari протаранил легковушку, которую тянула на буксире другая машина. Искореженное «Рено», где сидели мужчина и женщина, загорелось. Спасти их не смогли. За рулем спорткара был 24-летний (на тот момент) водитель Николай Григорьев, сын владельца агентства недвижимости. Полицейские опросили его и отпустили. Больше парня никто не видел. По слухам, в тот же день он сумел выехать за границу и сидит где-то в теплых странах на родительских денежках. Месяц назад его объявили в международный розыск, к поискам мажора подключился Интерпол.

Виталий Калиберда

Самые громкие аварии с участием столичных гонщиков

Год: 2013

Фигурант: Ларион Вуокила (23 года), сын вице-президента сети супермаркетов электроники «М-Видео»

Что случилось: На Минской улице превысивший скорость суперкар Ferrari 458 Italia (на тот момент машина стоила 13 млн рублей) сбил насмерть пенсионера.

Чем закончилось: Уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» (водителю грозило до 5 лет тюрьмы, - Авт.) было закрыто после примирения сторон и выплаты компенсации. Адвокат владельца Ferrari рассказал журналистам, что вдова погибшего получила около 4 млн рублей.

Год: 2015

Фигурант: Дени Мирзоев (29), сын чеченского бизнесмена

Что случилось: BMW X6 Мирзоева, ехавший на большой скорости, сбил на Кутузовском проспекте стоявшего у отбойника мотоциклиста. Поначалу водителя иномарки решили отпустить, но после устроенной десятками байкеров акции протеста арестовали.

Чем закончилось: Мирзоев получил 2 года колонии.

Год: 2015

Фигурант: Томас Левиев (18), он же «бриллиантовый мальчик» - отпрыск влиятельной израильской семьи

Что случилось: Парень устроил «шашечки» на Крымском мосту, врезался в отбойник и помял на большой скорости две машины. Пострадали несколько человек. Позже стало известно, что у Левиева даже нет прав

Чем закончилось: Родные сначала увезли парня в частную больницу, а потом он внезапно уехал из России. Левиева объявили в международный розыск. Через несколько месяцев стало известно, что пострадавшие больше не имеют претензий. Дело закрыто.

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