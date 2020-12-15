В Белград доставлена частица Вечного огня

Вечный огонь сопровождала рота почетного караула Преображенского полка Западного военного округа и помощник президента России Владимир Мединский.

Самолет Ту-154 Минобороны России доставил в столицу Сербии частицу Вечного огня, от которой было зажжено пламя в мемориальном комплексе Освободителям Белграда.

Святыню сопровождала рота почетного караула Преображенского полка

- Вечный огонь сопровождала рота почетного караула Преображенского полка Западного военного округа и помощник президента России Владимир Мединский. Частиц взяли в понедельник у стен Московского Кремля от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, а перевозили ее в специальной лампаде, которая не прекращала гореть на борту самолета, - сообщили в Минобороны России.

Самолет Ту-154 Минобороны России доставил в столицу Сербии частицу Вечного огня, от которой было зажжено пламя в мемориальном комплексе Освободителям Белграда.

Борт Минобороны России прибыл на сербскую авиабазу Батайница, откуда лампаду автотранспортом перевезли в комплекс Освободителям Белграда. Там состоялась церемония зажжения Вечного огня на мемориале.

Мемориальный комплекс "Освободителям Белграда" - место захоронения советских и югославских воинов, погибших в октябре 1944 года при освобождении Белграда, тогда столицы Королевства Югославии.

Напомним, вечный огонь на мемориале Освободителям Белграда был возведен в течение 2020 года. Строительство новой архитектурной композиции запустил в феврале этого года Министр обороны России Сергей Шойгу, заложив в основание Вечного огня памятную капсулу.

СПРАВКА "КП"

Мемориальный комплекс "Освободителям Белграда" - место захоронения советских и югославских воинов, погибших в октябре 1944 года при освобождении Белграда, тогда столицы Королевства Югославии. Согласно надписи на балюстраде мемориала, в боях за Белград отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной армии и 2953 бойца Народно-освободительной армии Югославии, на кладбище захоронены 1395 югославских и 808 советских солдат и офицеров. В глубине комплекса установлен памятник Советскому