Затянули пояса перед Новым годом: Россияне экономят на покупках в магазинах

По данным социологов, больше всего экономить на продуктах стали люди с низкими доходами. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вот прямое последствие коронавируса и связанного с ним падения доходов. Россияне стали массово экономить на повседневных товарах. К такому выводу пришли в исследовательском холдинге «Ромир». Там подсчитали, что в ноябре этого года расходы россиян были на 1,6% меньше, чем в прошлом ноябре. И это еще без учета инфляции, которая резко ускорилась в последний месяц до 4,5%, а некоторые товары (например, сахар и подсолнечное масло) прибавили десятки процентов.

По данным социологов, больше всего стали экономить люди с низкими доходами. Их расходы упали на 4% в номинальном выражении. Если прибавить сюда рост цен, выходит, что их покупательная способность многих россиян упала почти на 10%. Это очень много.

- Ситуация разительно отличается от предыдущих лет, когда ноябрьские распродажи приводили к структурному росту расходов. В этом году временный рост расходов во время «черной пятницы» покупатели компенсировали экономией, - объясняет Инна Караева, исполнительный директор «Ромир».

Причем, в первой половине года, несмотря на самоизоляцию, расходы в основном росли. А во второй половине года проявилась обратная тенденция. По мнению экспертов, это может быть связано с двумя факторами. Во-первых, весной и в начале лета семьи с детьми получали безвозмездную помощь от государства. И это увеличило совокупный спрос в экономике. Во-вторых, многие заемщики не платили по кредитам, которые разрешили рефинансировать на срок до полугода. Сейчас большинству из них пришлось вернуться к ежемесячным платежам, а дополнительной помощи от государства пока не предвидится. Вот многие и стали экономить, особенно в преддверии Нового года и неизбежных праздничных закупок.

Примечательно, что несмотря на общее снижение расходов, средний чек в магазинах демонстрирует рост. За год он вырос на 3,6% - до 616 рублей. А за месяц - более чем на 5%.

- В ноябре на фоне распродаж и изменения покупательских настроений на фоне эпидемии коронавируса средний чек ожидаемо вырос. При этом мы отмечаем, что россияне стали реже посещать магазины, - отмечает Инна Караева.

В этих условиях правительству стоило бы задуматься над тем, как поддержать людей с низкими доходами, страдающих от кризиса сильнее всего. Вслед за второй волной коронавируса логично было бы запустить вторую волну финансовой помощи.

СПРАВКА «КП"

Мониторинг потребительского поведения «Ромир» проводит с 2012 года. В опросах участвуют 40 тысяч человек из 15 тысяч семей, живущих в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Респонденты сканируют QR-коды с чеков, а информация в онлайн-режиме поступает в базу данных социологов.