Виктор Мишин о Евгении Тяжельникове: "Он был сделан из особого металла советской закалки"

Евгений Тяжельников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

.-...Виктор Максимович, не стало Тяжельникова.

- Лично для меня, для тех, кто его знал близко - это тяжелейшая утрата.

- Вот разумом понимаешь: все-таки 93 года было Евгению Михайловичу, это не шутка, а душа не принимает того, что его нет больше с нами.

- Да, Саша, с этим трудно смириться сразу. Мы постоянно были с Тяжельниковым на связи.

Бывший первый секретарь ВЛКСМ Виктор Мишин на юбилейном вечере, посвященном 100-летию ВЛКСМ, 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Евгений Михайлович меня как-то спросил: в какие годы ты состоял в комсомоле? Ну, я сказал, что был членом ВЛКСМ с 1968-го. Он говорит: ну, тогда ты мой комсомолец. И даже небольшие поручения мне давал - комсомольские.

- Да, он бы первым секретарём с 1968-го по 1977-й.

- Как Евгений Михайлович провёл последние дни, недели жизни?

- Тяжеловато. Но духом не падал.

- А что случилось?

- Осень для него выдалась непростая. Он ногу сломал опять...

- А что, уже был перелом?

- Да... Первый раз неудачно вышел из машины, а второй - просто оступился, когда шёл по улице... Но даже это никак на него не повлияло - настроение нисколько не ухудшилось. Он был оптимистом.

- В последние годы мы с Тяжельниковым говорили и о том, можно ли сейчас возродить молодежную организацию?

- Да, это его очень волновало. Но он был реалистом и понимал, что комсомол - в том виде, каким был во времена СССР, уже не возродить. Но молодежные организации обьединить можно и нужно. И всячески этому способствовал.

- Когда с ним общался - меня не покидала мысль... Из чего сделан этот человек? Из какого такого материала? Не гнущегося...

- Ну, Саша, по крайней мере - не из лозунгов. Скорее, он - из особого металла советской закалки.

- Тогда - таким мы его и запомним...

* * *

Евгений Михайлович Тяжельников будет похоронен в пятницу, 18 декабря, на Троекуровском кладбище.

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