Ничего себе принцесса: Жена правителя Монако Шарлен побрила голову

Принцесса Шарлен сделала панковскую стрижку. Фото: REUTERS

Когда князь Монако Альбер II в 2011 году женился на чемпионке по плаванию из ЮАР Шарлен Уиттсток, многие удивлялись: и чего он в ней нашел? Став членом одной из самых известных монарших семей Европы, спортсменка изо всех сил старалась соответствовать своему королевскому статусу. Тем более, что ее постоянно сравнивали с мамой Альбера – голливудской звездой Грейс Келли, и по сей день считающейся эталоном красоты и стиля.

Шарлен придерживалась спокойной классики: платья и костюмы пастельных тонов, благородная нитка жемчуга на шее, чопорные шляпки, прикрывающие белокурые локоны… Но, видимо, в ее душе всегда жила бунтарка. Которая дала о себе знать во время пандемии коронавируса, которая рушит привычные рамки и устои. Когда Шарлен появилась на рождественской ярмарке в Монте-Карло, ее подданные ахнули. Принцесса побрила голову!

Супруга князя Альбера II обрила часть головы. Фото: REUTERS

Каждый год королевская семья Монако раздает подарки детишкам в канун рождества. Нынешний 2020-й не стал исключением. Шарлен вместе со своими близкими появилась в окне рождественской палатки с кучей игрушек в руках. Пока фотографы щелкали камерами, принцесса демонстрировала свою новую панковскую стрижку. Шарлен выбрила левую часть головы, а оставшиеся волосы коротко подстригла и покрасила в золотисто-коричневый цвет. Образ довершили татуированные брови и яркий макияж.

Шарлен оделась соответственно своей смелой стрижке. Вместо классического пальто она выбрала куртку с черно-желтыми этническими принтами. И, конечно, принцесса не забыла про маску, расшитую гламурными золотыми пайетками.

До сих пор Шарлен придерживалась классического стиля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с Шарлен подарки раздавала вся ее семья – супруг, 60-летний князь Альбер, и дети. Близнецам Жаку и Габриэлле в этом году исполнилось шесть лет. Судя по всему, новую стрижку Шарлен сделала совсем недавно. Еще 19 ноября, во время празднования Национального дня Монако, она предстала перед публикой со стрижкой каре. Одета принцесса тогда была вполне традиционно: в классическое черное пальто и в черный берет.

Альбер и Шарлен воспитывают двоих детей - 6-летних близнецов Жака и Габриэллу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Альберт познакомился с Шарлен на соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в Монте-Карло в 2000 году. Пара объявила о своей помолвке в 2010 году и связала себя узами брака 1 июля 2011 года. О беременности супруги Альбера было объявлено в мае 2014 года, а в декабре того же года она родила близнецов - принцессу Габриэллу и наследника престола принца Жака.