Милла Йовович: Одноклассники в американской школе называли меня русской шпионкой

У зрителя Йовович ассоциируется с образом заводной красивой девчонки, налево и направо крошащей зомби. Фото: Кадр из фильма

«Моя мама Галина Логинова с самого начала была главным двигателем моей карьеры и источником вдохновения в моих поисках. Она сама - очень талантливая и профессиональная актриса, снимавшаяся во многих русских фильмах в 70-е годы. Она познакомилась с моим папой в Москве, где он учился в медицинском институте. Мой отец Боги Йовович - из Черногории. Мама и папа сразу же влюбились друг в друга и поженились. Я родилась в Киеве в 1975 году. В 1979-м мы втроем уехали из России, чтобы у папы была возможность продолжать свою медицинскую карьеру… Я немного говорю по-русски - на уровне годовалого ребенка. Я уехала из СССР, так и не научившись писать по-русски».

Так рассказывала о себе Милла Йовович в интервью журналу Premiere в 1997 году. Это был поворотный год в ее карьере: на экраны вышел «Пятый элемент» Люка Бессона, мгновенно превративший старлетку и фотомодель в кинозвезду. Насчет русского языка Милла, конечно, кокетничала: она превосходно (хотя и с ощутимым акцентом) говорит по-русски. И в России это оценили по достоинству: с тех самых пор, с 1997-го, Йовович считается у нас практически своей.

«ПО РОЖДЕНИЮ Я ПРАВОСЛАВНАЯ»

Почему Милица (это ее полное имя) Йовович, дочь русской и югослава, появилась на свет в Киеве? Она в ответ пожимает плечами и говорит «Да почти случайно так получилось». На самом деле не совсем случайно: ее мать Галина Логинова работала там в штате киностудии имени Довженко. Но раннее детство Милица провела в Москве. (Кстати, когда ее спрашивают о вероисповедании, она отвечает, что «по рождению является русской православной», хотя может зайти в любую церковь, где чувствует любовь и духовное начало).

Потом отец уехал в США, и вслед за ним «по воссоединению семьи» отправились мама с дочкой. Галину Логинову вызывали в соответствующие органы, уговаривали остаться в Советском Союзе, но безуспешно. Она понимала, что постоянно ездить из СССР в США к мужу будет слишком тяжело, учитывая миллион бюрократических проволочек - и приняла решение уехать насовсем.

Карьеру в Лос-Анджелесе Галина начала с того, что присматривала за богатым домом, владелец которого постоянно жил на другом конце страны. Ей пришлось научиться выполнять обязанности домработницы - например, готовить хозяину еду, когда тот приезжал из Нью-Йорка. Увы, ее брак с Боги Йововичем распался вскоре после переезда. Отец Миллы впоследствии встретил другую женщину, аргентинку, от которой у него родился сын. А еще через несколько лет угодил в тюрьму за мошенничество с медицинскими страховками; его приговорили к 20 годам, но на свободу он вышел, отсидев только пять. Причем, по мнению Миллы, этот опыт пошел ему на пользу - он стал «лучшим человеком, чем был».

Ну, а Милла начала ходить в американскую школу. Как многие дети эмигрантов, она стремительно, за несколько месяцев, овладела английским - но своей среди американских детей так и не стала. «Мне пришлось огрести там дерьма», - вспоминала она. - «Дети издевались надо мной из-за моего имени и происхождения. Их пугало, что я не американка. Меня звали коммунисткой и русской шпионкой. Меня никогда не принимали в компанию, даже близко к ней не подпускали. Так что я научилась быть сама по себе, ценить то время, которое провожу в своем мире».

Галина Логинова, чью карьеру в кинематографе нельзя назвать оглушительно успешной, мечтала, чтобы дочь стала актрисой и кинозвездой - и с детства водила ее на курсы актерского мастерства. А еще Милла училась петь, танцевать, играть на пианино… И уже в 11 лет начала работать моделью. В 12 ее снял для итальянского журнала Lei знаменитый фотограф Херб Риттс (на этом замечательном портрете красивая девочка смотрит в камеру глазами совершенно взрослой женщины). Она начала появляться не только в журналах, но и на киноэкране: дебют состоялся в эротической мелодраме «Слияние двух лун» (правда, несовершеннолетней Милле, конечно, в эротических сценах участвовать не довелось). Потом ей доверили главную роль в фильме «Возвращение в Голубую лагуну».

На этом снимке Милле всего 12 лет. Фото: Instagram.com

Взрослея, она снималась в достаточно громких фильмах - например, «Чаплине» с Робертом Дауни-младшим, или независимом хите «Под кайфом и в смятении». Но говорить об успехе в кино было рано: все воспринимали ее прежде всего не как актрису, а как фотомодель. Правда, чрезвычайно успешную . В начале 1996-го один журналист написал о ней: «Милле Йовович только что исполнилось 20 лет. Прямо сегодня она может уйти на пенсию - и все равно считать, что добилась в жизни большего, чем большинство людей втрое старше ее».

И в том же 1996 году произошло знакомство, изменившее все.

«ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ЛЮКОМ БЕССОНОМ Я ПЬЯНСТВОВАЛА ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

Люк Бессон пробовал на главную женскую роль в «Пятом элементе» многих актрис. Среди них была и Милла. «Мы встретились в Нью-Йорке», - вспоминала она. - «У меня тогда были очень длинные волосы, я была одета в короткое платьице и носила туфли на высоченных каблуках. Я спела ему одну из своих песенок, и мы немного поговорили. (Милла еще в 19 лет она выпустила сольный диск «Божественная комедия». - Ред.) Потом мы сделали несколько кинопроб и на этом расстались. Никакого ответа от него я не получила».

А вскоре Милла с тогдашним бойфрендом, фотографом Марио Сорренти, оказалась в Лос-Анджелесе, в отеле «Шато Мармон», и утром наткнулась на Бессона, завтракавшего у бассейна. «Я была как выжатый лимон, мы пьянствовали всю ночь напролет. Выглядела я дерьмово, а одета была в рубашку и брюки Марио. Ассистент Люка сказал: «Люк, ты только посмотри, кто к нам пришел!» Я решила напомнить о себе и сказала: «Привет! Помните, как вы не дали мне роль?» А спустя некоторое время ассистент подошел ко мне и попросил: «Не подниметесь ли в номер Люка? Это займет около часа. Он хочет сделать новые кинопробы».

Бессон просил Миллу хохотать нечеловеческим смехом и говорить на тарабарском языке. Она выполнила его просьбы. И получила роль инопланетянки Лилу, прибывшей на Землю, чтобы спасти планету от гибели. Режиссер запретил Милле на время подготовки к съемкам и самих съемок курить марихуану, заниматься музыкой и вообще вести тот вольный образ жизни, к которому она привыкла. Вместо этого она на протяжении восьми месяцев совершенствовала в Англии актерское мастерство.

Премьера «Пятого элемента» состоялась на открытии Каннского кинофестиваля 1997 года, он стал одним из самых успешных европейских фантастических фильмов 90-х. А Бессон вскоре женился на своей актрисе - правда, брак оказался коротким.

В «Пятом элементе» у них с Брюсом Уиллисом неподражаемая пара. Фото: Кадр из фильма

Следующую роль Бессон дал ей в «Жанне Д’Арк». Ощутив себя главным французским режиссером, он захотел снять фильм про главную французскую героиню - и, увы, потерпел фиаско. Милла была очень эффектна в роль Орлеанской девственницы, но, увы, внешней яркостью все и ограничилось (за этот фильм она даже была номинирована на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса»). И в скором времени супруги расстались. Судя по интервью Галины Логиновой, это Милла оставила Люка - и чувствовала себя из-за этого виноватой: при разводе она оставила бывшему мужу «все игрушки» (например, замок во Франции, который они покупали вдвоем).

Впрочем, вряд ли Милла от этого сильно обеднела. Она по-прежнему усердно работала, и несколько лет спустя, в 2004-м, журнал «Форбс» назвал ее самой высокооплачиваемой моделью в мире. К тому моменту кинокарьера Йовович приняла несколько неожиданное направление: она стала суперзвездой боевиков.

СКАЗКА ПРО КРЫСУ ПОЛЮ И ЖАБУ ЛАРИСУ

Вряд ли, подписываясь в 2001 году на роль Элис в фильме «Обитель зла», Милла предполагала, что будет ассоциироваться у зрителей прежде всего с этой героиней. Всего она снялась в шести фильмах про «Обитель», в которых огнем и мечами крушила полчища зомби. Этот киносериал до сих пор считается самой успешной в истории экранизацией видеоигры. (Милла и сама в юности была фанаткой видеоигр - потому и согласилась сниматься).

Но еще важнее, что режиссер «Обители зла» Пол Уильям Скотт Андерсон стал ее мужем. И этот брак оказался куда прочнее и плодотворнее, чем отношения с Люком Бессоном. Помимо «Обителей зла», Пол снял жену в роли Миледи в своей фантастической версии «Трех мушкетеров». А в следующем году в прокат выйдет фильм «Охотник на монстров» - там героиня Миллы проваливается в параллельный мир, населенный гигантскими чудовищами, и очень энергично с ними сражается (стоит ли говорить, что в основе этой картины тоже лежит видеоигра?)

И, само собой, Милла родила Полу трех дочек. В 2007 году на свет появилась Эвер Габо, в 2015-м - Дашиэл Иден, в 2020-м - Осиан Ларк Эллиот. Как и их мама, они - билингвы: Милла специально нанимает для них русских нянечек, чтобы те учили их русскому языку. И это приносит свои плоды: Эвер недавно даже написала на русском сказку про крысу Полю и жабу Ларису.

А весной 2020 года, когда вся планета была на самоизоляции из-за коронавируса, Милла специально для детей, вынужденных сидеть дома, прочитала на русском сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» и разместила видео в своем инстаграме. Комментарии к записи были на русском и на английском языках. Наши в основном писали «Какая прелесть» и «Ооооо, зачет, Мила!» А один англоязычный пользователь сообщил: «Я не понимаю, о чем вы говорите, но могу вас слушать целый день!» На что ему ответили: «Это рассказ. У мухи был день рождения. Старый паук на нее напал, и никто ей не помог. Ее спас комар. И теперь они поженились!»

МИЛЛА В ЦИФРАХ

Рост: 173 см

Грудь: 86 см

Талия: 61 см

Бедра: 86 см

Размер одежды: S (36)

Размер обуви: 40Ѕ

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Пятый элемент» (1977)

«Жанна Д’Арк» (1999)

«Обитель зла» (2002) и пять его продолжений

«Ультрафиолет» (2006)

«Выкрутасы» (2011)

«Мушкетеры» (2011)

«Хеллбой» (2019)