В московской квартире обнаружили тело сына известного писателя

В полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в одной из квартир по улице Рудневка в Москве было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Прибывшие на место оперативники установили личность умершего. Им оказался Максим Юрьевич Лошиц, сын известного российского писателя и литературоведа Юрия Лошица.

«По предварительному заключению медиков смерть Максима Лошица наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Каких-либо видимых признаков насильственной смерти на теле умершего обнаружено не было. Тело Максима Лошица было направлено в морг, где судмедэкспертиза установит точную причину смерти 58-летнего москвича», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка. Оперативники ожидают результаты экспертизы, которая покажет точную причину смерти 58-летнего Максима Лошица.

Отец умершего, Юрий Лошиц - известный русский писатель, поэт и литературовед. Был челном союза писателей СССР, а с 2003 года секретарь правления Союза писателей России. Лауреат Патриаршей литературной премии. Автор художественных романов и биографической прозы. Был редактором серии художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей». С журналистскими командировками побывал в Афганистане в 1988 году и в Югославии во время военных конфликтов 1990-х годов. Участвовал в защите Белого дома в октябре 1993 года.