2020-07-29T14:08:27+03:00
Звезды

Алена Водонаева после операции больше не сможет рожать

38-летняя звезда "Дома-2" сделала признание о своем здоровье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алена Водонаева.Алена Водонаева.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Алена Водонаева согласилась на публичную исповедь. Звезда "Дома-2" впервые откровенно рассказала о пережитом горе. Телеведущая по-настоящему шокировала поклонников фактами из биографии, которые тщательно скрывала.

Алена Водонаева призналась, что она теперь бесплодна. Будучи в отношениях с другом рэпера Гуфа женщина забеременела. Антон Коротков был на седьмом небе от счастья. Как и Алена. Но выяснилось, что беременность внематочная. "Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу. Вот именно тогда, в тот момент, лежа в хорошей палате, которую я оплатила себе, я поняла, что сама не могу своему сыну подарить брата или сестру", - поведала 38-летняя телезвезда.

Сейчас женщина воспитывает единственного сына Богдана. Мальчика она родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым девять лет назад. Единственный наследник тяжело дался Водонаевой.

"У нас постоянно была борьба за детей. Я очень хотела родить ему сына. В первый раз, когда ничего не получилось, был шок. Вторая беременность наступила через три месяца... Вы даже не представляете, как отражается на твоей психике, когда вторая беременность опять внематочная. Я думала, что у меня съедет крыша. Я такой себя неполноценной чувствовала... Ты любишь человека, хочешь родить ему ребенка, и у тебя не получается. Это было обидно до жути. Про физическую боль я вообще молчу", - рассказала Водонаева.

Третья беременность теледивы тоже закончилась трагически. У ребенка остановилось сердце. "Врач сказала, что нужно ложиться на операцию. Видимо, я настолько психологически себя загнала, что не давала организму спокойно принять эту жизнь", - вспоминает Алена.

В 2010 году родился Богдан. "Кесарево сечение длится минут 30. Мы заплатили миллион за роды. Меня завели в операционную, мне так страшно было. Мне было важно, чтобы за дверью меня ждал мой любимый человек, с которым мы так долго шли к этому моменту. Но Леша сказал: «Я сейчас на совещание съезжу, потом к тебе приеду»", - поделилась она в фильме "Водонаева. Исповедь" на Premier.

Когда мальчику было три года, супруги развелись. Малакеев финансово обеспечивает сына и регулярно отправляет его в лагеря за рубеж. Сама Алена не раз была замечена в отношениях с разными мужчинами и даже снова сходила под венец. В 2017 году ведущая вышла замуж за музыканта Алексея Комова. Этот брак также просуществовал совсем недолго. Через два года после свадьбы Водонаева развелась.

Напомним, в конце 2019 года разразился жуткий скандал после провокационного высказывание Алены по поводу абортов и нищих многодетных россиян. "К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране. Если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать", - дала совет подписчикам блога телеведущая.

Алена заявила, что "в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем". "Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка", - констатировала звезда "Дома-2". После чего обратилась к фолловерам: "Девочки, которые меня читают, вы и есть главный «материнский фонд» нашей страны... Аборт - это ваше дело... Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству...".

ИСТОЧНИК KP.RU

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