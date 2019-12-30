2019-12-30T15:06:53+03:00
Звезды

"Проститутка посоветовала «не рожать рабов»": многодетный Охлобыстин и Водонаева разругались из-за абортов

Актер набросился на звезду "Дома-2" после ее неоднозначного высказывания
Ольга ЛИБГАРДТ
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Словесная баталия между Иваном Охлобыстиным и Аленой Водонаевой завязалась после ее заявления в блоге.Словесная баталия между Иваном Охлобыстиным и Аленой Водонаевой завязалась после ее заявления в блоге.Фото: Игорь ИВАНКО
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Неожиданное продолжение получило провокационное высказывание Алены Водонаевой по поводу абортов и нищих многодетных россиян. В адрес телеведущей посыпались оскорбления со стороны Ивана Охлобыстина. Телеведущая в долгу не осталась и резко ответила актеру и родителю шестерых детей .

Словесная перепалка между Иваном Охлобыстиным и Аленой Водонаевой завязалась после заявления модели. "Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов... К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать", - дала совет подписчикам блога телеведущая.

Алена заявила, что "в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем". "Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка", - констатировала звезда "Дома-2"

После чего обратилась к фолловерам: "Девочки, которые меня читают, вы и есть главный «материнский фонд» нашей страны... Аборт - это ваше дело, касающееся только вашего тела и возможностей. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству...".

В комментариях под сообщением стали высказывать свое мнение тысячи пользователей соцсети. Многие делятся мнением в своих личных аккаунтах. Не остался в стороне и Иван Охлобыстин. Он набросился за Водонаеву с оскорблениями.

"Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах ценз на должность телеведущих - ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью. Ишь ты - «ЭТОМУ» государству! Хай катятся в «ТО» государство и хоть на собаках женятся", - эмоционально выступил бывший священник, разместив свой пост "ВКонтакте".

Алена молчать не стала. И ответила звезде "Интернов". "Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин. Иван, честно признаться, я думала, вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки. Так вот, если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлю вам прайс", - обратилась к актеру модель.

После чего напомнила, что Иван - многодетный отец и активный противник абортов. "Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о «рабах государства» справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой. Ну а где хотя бы проповедь? Это кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям", - написала девушка.

Охлобыстин на сей раз был краток: "Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира".

ИСТОЧНИК KP.RU

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