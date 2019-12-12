2019-12-12T20:50:01+03:00
Звезды

Алена Водонаева жестоко отомстила Виктории Боне

Телеведущая обнародовала пикантное фото модели
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алена ВодонаеваАлена ВодонаеваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Алена Водонаева сделала шокирующее признание. Звезда "Дома-2" жестоко отомстила своей коллеге по скандальной телестройке Виктории Боне. Оказывается, именно Водонаева обнародовала пикантный снимок "заклятой подруги", после чего личная жизнь последней потерпела крах.

Алена Водонаева познакомилась с Викторией Боней 15 лет назад, когда та пришла на шоу "Дом-2". По словам Водонаевой, она пыталась подружиться с Викторией, но Боня ее невзлюбила буквально с первого дня.

Примерно в это же время у Алены возникли серьезные проблемы со здоровьем. Узнав об осложнениях, Водонаева поехала к подружке, с которой, к слову, общалась и Боня. В какой-то момент Виктория туда приехала. Однако Алена при ней продолжила делиться деталями. Через несколько дней информация о неудачной беременности звезды стала достоянием общественности, а до Водонаевой дошли слухи, что именно Боня выдала ее секрет.

Алена не скрывает, что после этого затаила обиду на Викторию. Ведь девушка покусилась на святое, предав ее. Она рассказала, что много лет хотела отомстить коллеге по цеху. В 2013 году эта возможность представилась.

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Удаляя старые фотографии, Водонаева нашла пикантный снимок Виктории Бони с бывшим возлюбленным и партнером по проекту "Дом-2" Степаном Меньщиковым. В тот же день это фото оказалось у светских хроникеров. Разразился жуткий скандал.

"Моя холодная месть состоялась... Бонь, я считаю, что мы квиты. Причем я понимаю, насколько сильно я ей тогда поднавредила. Я отдаю себе отчет, потому что у нее как раз какие-то отношения начали завязываться с несостоявшимся ее мужем Алексом. Она не была замужем", - поведала Алена Водонаева в новом выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!".

Телеведущая добавила, что подлинность того эротического снимка публично подтвердил Степан Меньщиков. "А потом она занесла ему денег, и он сказал на суде, что это он с какой-то другой бабой. Степа продался", - добавила Водонаева.

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Примечательно, что в начале ноября Виктория Боня рассказывала другую версию истории с Водонаевой. "Она все время врет. Она говорит, что я Степе заплатила за какие-то показания. Но он почему-то об этом не знает. Я, если честно, подозревала, что на этой фотографии была она. Но я не буду клеветать. Я про нее даже нигде не говорю. Я так понимаю, что ее популярность подупала, ей нужно хотя бы на мне как-то там выезжать. Видно, что у человека какая-то неприкрытая зависть", - делилась модель в эфире YouTube-шоу "Ходят слухи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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