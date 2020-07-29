2020-07-29T13:54:24+03:00
Экономика

Спонсоры пенсионеров: сколько стариков можно накормить на изъятые у коррупционеров миллиарды

Новая инициатива правительства пополнит бюджет Пенсионного фонда
Дмитрий КОЗУРОВ
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Предложение чиновников отдавать деньги, законное происхождение которых взяточники и коррупционеры не смогут доказать, на выплату пенсий взбудоражило россиян.Предложение чиновников отдавать деньги, законное происхождение которых взяточники и коррупционеры не смогут доказать, на выплату пенсий взбудоражило россиян.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Предложение чиновников отдавать деньги, законное происхождение которых взяточники и коррупционеры не смогут доказать, на выплату пенсий взбудоражило россиян. Оно и понятно, тут есть справедливость: богатства проворовавшихся чиновников пойдут не абстрактному государству, а людям. Ну, по крайней мере в Пенсионный фонд России, уже ближе к конечному адресату.

Отметим, что похожая норма в нашей стране уже действует. С 2019 года в пользу ПФР изымают имущество нечистых на руку государевых мужей – если, конечно, оно куплено на нелегальные доходы. То есть загородные особняки, иномарки и яхты уходят с молотка, а деньги поступают в Пенсионный фонд. Который, к слову, дефицитен. Теперь же изымать будут не только имущество, но и деньги с банковских вкладов и из-под матрасов.

По данным Генеральной прокуратуры, только за первый год действия этой нормы, бюджет ПФР пополнился на 21,4 млрд рублей. Казалось бы, в масштабах целой страны – не такая уж большая сумма. Но вспомните, какие у нас пенсии. Средняя пенсия составляет 14 980 рублей в месяц.

Давайте посчитаем, сколько стариков можно содержать на деньги самых заметных участников коррупционных скандалов последнего времени.

Бывший сенатор Рауф Арашуков, которого задержали прямо в зале заседаний СФ по обвинению в причастности к убийствам и хищению газа, и его семья должны будут вернуть государству имущества на миллиард 469 млн рублей. С таким требованием в суд обратилась Генпрокуратура, которая сопоставила доходы Арашукова и его отца за последние годы с их покупками. Суммы оказались несоизмеримы. Если суд поддержит требования прокуроров, Пенсионный фонд пополнится 5 элитными квартирами, 9 домами, трехэтажным отелем «Адиох-Пэлас», рестораном, банным комплексом, 7 земельными участками, 14 автомобилями и многим другим. Продав все это, можно год платить среднюю российскую пенсию 8172 людям.

Обвиняемый в мошенничестве экс-полковник ФСБ Кирилл Черкалин сделал Пенсионный фонд богаче больше чем на 6 млрд рублей. Не по своей воли, конечно, а по решению суда. Это стоимость имущества, доказать законное происхождение которой бывший чекист не смог. Напомним, в прошлом году Черкалина, возглавлявшего банковский отдел управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, задержали по обвинению во взяточничестве и мошенничестве. Позже судье понадобится 20 минут, чтобы просто зачитать список нажитого непосильным и незаконным трудом: круглые суммы в рублях и валюте, квартиры, загородные дома, машины, больше 40 дорогих часов и 15 брендовых сумок… На деньги экс-полковника можно год платить ту же среднюю пенсию 33 934 старикам.

10,5 млрд взыскали в 2019-м с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Его сейчас судят за взяточничество, мошенничество и другие преступления. На изъятые у него деньги 58 411 стариком смогут год получать выплаты средних для страны размеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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