Вырастут ли пенсии, если их будут платить из конфискованных у коррупционеров и мошенников денег

Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который позволит властям конфисковывать подозрительные накопления россиян. Если идею поддержат в кабмине и парламенте, она может заработать уже с декабря этого года. Деньги, отобранные у коррупционеров, передадут в Пенсионный фонд. Но эксперты предупреждают, что такой механизм может оказаться опасен не только для вороватых чиновников.

ЧТО ТАКОЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ?

Это деньги, происхождение которых человек не может объяснить. Если человек попадает в поле зрения правоохранительных органов, те изучают его сбережения. И если у простого провинциального чиновника с окладом в 30 тысяч на счету в банке окажется, например, 20 млн рублей, возникнет логичный вопрос – откуда? Конечно, человек может получить наследство или выиграть в лотерею, тогда ему нетрудно будет обосновать свое богатство. А вот если в ответ на прямой вопрос звучат общие фразы, не подкрепленные документами, такие накопления сочтут подозрительными. И конфискуют – если, конечно, закон будет принят.

В Пенсионный фонд уже уходит имущество коррупционеров, если оно куплено на незаконно полученные деньги. В прошлом году ПФР получил таким образом 21,4 млрд рублей.

ЗНАЧИТ, ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ?

К сожалению, нет. Деньги нужны, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда. В его казне на этот год запланирована «дыра» в 118,4 млрд рублей. И это при том, что ПФР получает деньги не только в виде отчислений от работодателей, но и напрямую из бюджета. В 2021-м из федеральной казны туда переведут 4,1 трлн рублей. Так что в конечном итоге неподтвержденные доходы, которые будут изымать у нечистых на руку чиновников и предпринимателей, не увеличат пенсии, а сократят расходы бюджета на них.

Впрочем, чтобы полностью закрыть прорехи в Пенсионном фонде этих денег, скорее всего, не хватит. По данным Генпрокуратуры, ущерб государству от коррупции в прошлом году составил чуть более 55 млрд рублей – то есть меньше половины текущего дефицита ПФР.

У КОРРУПЦИОНЕРОВ ОТБЕРУТ НЕЗАКОННО НАЖИТОЕ И ОТДАДУТ НА ПЕНСИИ. ЭТО ЖЕ ХОРОШО?

Сама идея не новая, она давно и успешно используется во многих странах: не можешь доказать, что получил деньги законным путем, - придется с ними расстаться. Но эксперты указывают на опасность этого механизма не только для нечистых на руку чиновников и дельцов, но и для простых россиян.

- Под подозрением оказываются абсолютно все накопления граждан, поскольку Конституционный суд не так давно разъяснил, что конфисковывать следует накопления любых граждан, а не только чиновников, - отметил доктор экономических наук Никита Кричевский.

За это мы должны быть благодарны делу экс-полковника Захарченко – того самого полицейского, у которого дома нашли 9 млрд рублей наличными. Когда следователи начали раскручивать связи экс-полковника, под конфискации попали не только его родственники, но и некоторые знакомые. Такое решение адвокаты Захарченко попытались оспорить, но Конституционный суд подтвердил – все в порядке, так можно. Так что в теории, человек может поплатиться своим имуществом и деньгами за знакомство с очередным чиновником-взяточником или оборотнем в погонах.

- Пока Минфин не раскрывает, с какой суммы будут начинаться «подозрительные» накопления, и кто будет их проверять, - продолжает Кричевский. – Есть опасность, что процесс конфискации станет плановым: на каждый год будут устанавливать показатели, до которых нужно добить.

И в такой ситуации под раздачу, вероятно, попадут еще и люди с серой зарплатой.