Студентка из Москвы создала экологичный пластик без синтетических компонентов
Сейчас существует достаточно много материалов, которые изготовлены на основе органических наполнителей, таких, как кофейный жмых, ореховая скорлупа, растительные волокна. Однако, проблема таких материалов - неорганическая матрица, синтетическое связующее вещество.
Новый вид биопластика не содержит синтетического связующего компонента. Его изобрела студентка Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Валерия Соловьева. Созданные ей материал из желатина и опилок сводит к минимуму вред для окружающей среды.
— Идея этого проекта возникла случайно. Однажды я заметила большое количество мелкодисперсных деревянных опилок, которые остаются от фрезерного станка в нашей университетской лаборатории. Тогда я подумала, что это хороший органический наполнитель. Его можно с чем-нибудь смешать, изучить свойства, посмотреть, сделает ли он материалы прочнее. Найти новое применение опилкам как массовым отходам деревообработки стало для меня очень интересной задачей, — рассказала Валерия Соловьева «Вечерней Москве».
Оставалось найти соединительный компонент. Тогда Валерия придумала смешать хвойные опилки с желатином, что позволило создать инновационный пластик из полностью органических материалов. Из-за режима самоизоляции лабораторию студентка устроила на собственной кухне.
Созданный пластик может служить материалом для некритичных к нагрузкам предметам. По словам девушки, это могут быть контейнеры для хранения сухих пищевых продуктов или различных мелочей, одноразовая посуда или пленка для упаковки и пакетов, горшки для высаживания растений. Горшки можно помещать в почву, они будут разлагаться и одновременно служить удобрением.
— Сейчас в идеале мне, конечно, хотелось бы из полученного материала попробовать отформовать столешницу или стул. Я ведь по первому образованию дизайнер интерьеров, — рассказала Валерия. В дальнейшем в планах изобретательницы изготовление материала в лабораторных условиях и обработка на производственном оборудовании. Биопластик, который создала Валерия Соловьева, может стать отличной альтернативой привычному материалу, потому что его использование.
Напомним, студенты из Амурской области придумали новый способ переработки пластика.
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