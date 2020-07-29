2020-07-29T17:58:29+03:00
Общество

Студентка из Москвы создала экологичный пластик без синтетических компонентов

Он еще безопаснее для окружающей среды, чем другие био-материалы
Анна ГЛАДКИХ
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Новый вид биопластика не содержит синтетического связующего компонента. Фото: shutterstock.com.Новый вид биопластика не содержит синтетического связующего компонента. Фото: shutterstock.com.
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Сейчас существует достаточно много материалов, которые изготовлены на основе органических наполнителей, таких, как кофейный жмых, ореховая скорлупа, растительные волокна. Однако, проблема таких материалов - неорганическая матрица, синтетическое связующее вещество.

Новый вид биопластика не содержит синтетического связующего компонента. Его изобрела студентка Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Валерия Соловьева. Созданные ей материал из желатина и опилок сводит к минимуму вред для окружающей среды.

— Идея этого проекта возникла случайно. Однажды я заметила большое количество мелкодисперсных деревянных опилок, которые остаются от фрезерного станка в нашей университетской лаборатории. Тогда я подумала, что это хороший органический наполнитель. Его можно с чем-нибудь смешать, изучить свойства, посмотреть, сделает ли он материалы прочнее. Найти новое применение опилкам как массовым отходам деревообработки стало для меня очень интересной задачей, — рассказала Валерия Соловьева «Вечерней Москве».

Оставалось найти соединительный компонент. Тогда Валерия придумала смешать хвойные опилки с желатином, что позволило создать инновационный пластик из полностью органических материалов. Из-за режима самоизоляции лабораторию студентка устроила на собственной кухне.

Созданный пластик может служить материалом для некритичных к нагрузкам предметам. По словам девушки, это могут быть контейнеры для хранения сухих пищевых продуктов или различных мелочей, одноразовая посуда или пленка для упаковки и пакетов, горшки для высаживания растений. Горшки можно помещать в почву, они будут разлагаться и одновременно служить удобрением.

— Сейчас в идеале мне, конечно, хотелось бы из полученного материала попробовать отформовать столешницу или стул. Я ведь по первому образованию дизайнер интерьеров, — рассказала Валерия. В дальнейшем в планах изобретательницы изготовление материала в лабораторных условиях и обработка на производственном оборудовании. Биопластик, который создала Валерия Соловьева, может стать отличной альтернативой привычному материалу, потому что его использование.

Напомним, студенты из Амурской области придумали новый способ переработки пластика.

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