2020-07-29T15:20:10+03:00
Телевидение

Как сохранить семью на карантине: "Любовь в нерабочие недели"

Новая сериал расскажет о жизни трех молодых пар во время самоизоляции
Глеб ГУБАРЕВ
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Персонажам Зои Бербер и Романа Попова есть что обсудить на карантине.Персонажам Зои Бербер и Романа Попова есть что обсудить на карантине.
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Когда весной был объявлен карантин, некоторые неглупые люди глубокомысленно заметили: "Вот сейчас мы растеряны, расстроены, а ведь это абсолютно уникальная ситуация! Когда-нибудь об этом кино будут снимать...". Умники ошиблись только в одном - фильмы будут снимать не когда-нибудь, а прямо сейчас, пока еще живы эмоции, которые всем нам пришлось пережить. Сериал "Любовь в нерабочие недели" - один из таких проектов, который позволит отмотать события на пару-тройку месяцев назад и понаблюдать за тремя молодыми парами, которых, как и большинство из нас, карантин застал врасплох.

Итак, владельцы собственного кафе Игорь и Ирина (Роман Попов и Зоя Бербер), оказавшись в вынужденном квартирном отпуске, быстренько выясняют, что каждый из них активно ходит налево, что, конечно, дружной жизни на самоизоляции не способствует.

У Андрея и Кристины (Олег Верещагин и Елизавета Моряк) до измен пока не дошло, но из-за внезапно стартовавшего карантина им пришлось отменить запланированную на ближайшие дни пышную свадьбу с последующим медовым месяцем в Турции. Разумеется, Кристина, мечтавшая, как и любая девушка, о "том самом дне", впадает в депрессию, из которой ее вынужден вытаскивать незадачливый жених.

Но сложнее всего пришлось Соне и Гарику (Маруся Климова и Гарик Петросян). Он - знойный армянин, начинающий стэндап-комик, она - его муза и финансовая опора, вынужденная периодически "стрелять" деньги у живущей в Белоруссии матери (Ольга Хохлова). И так уж вышло, что заехавшая ненадолго к дочке мама, которая, откровенно говоря, никогда не была в восторге от выбора Сони, застревает в Москве из-за отмененных авиарейсов. Теперь Гарику приходится отбиваться от ежедневных нападок язвительной тещи, которая как только непутевого зятя не называет - и второсортным Галустяном, и недоделанным Мартиросяном. Спасти бедолагу в этой ситуации может только одно - чувство юмора.

СТС, "Любовь в нерабочие недели"

С 3 августа, понедельник-четверг, 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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