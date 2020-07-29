"Здесь живут потомки людей, готовых бороться за справедливость": бизнесмен рассказал, почему не утихают митинги в Хабаровске

Председатель Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности Новруз Мамедов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, почему десятки тысяч хабаровчан продолжают выходить на улицы.

- Почему уже три недели не утихают митинги в Хабаровске?

- Протесты имеют во многом экономическую причину. Возможно кто-то вышел защищать губернатора (экс-губернатор края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Москве по подозрению в убийствах предпринимателей — ред.), но многих вывели на улицы безденежье и нестабильность, которые усилились во время коронавируса. А арест Фургала мог просто послужить толчком.

- Но такая же ситуация и во многих других регионах, однако нигде нет таких протестов. Это что, у хабаровчан какой-то особый менталитет, чуть что - бунтовать?

- Да, есть особый менталитет. Я здесь уже больше 30 лет, и могу сказать, что главная черта дальневосточного менталитета — патриотизм. Мы как пограничники — у нас тут три границы рядом. И видим, что делается в других странах — в Японии, Южной Корее, Китае. Почему там развивается экономика, а у нас убивается? Особенно малый бизнес. У людей нет достойных зарплат, пенсий, а сейчас у многих вообще работы нет. Вот отсюда и возникает недовольство. Людям обидно за свою богатую страну.

- Так и в других регионах люди тоже заграницу видали. Но там же не вышли на демонстрацию. Может, у вас там какой-то особый дух — все-таки потомки ссыльных и каторжан, любят бунтовать?

- Я здесь служил в армии, потом остался навсегда. Потому что очень трудолюбивые и добрые люди здесь, тепло ко мне относились. Никакого недоброжелательства, ни разу я не слышал: «Езжай обратно в свой Баку». Так что никакой злобы в здешних людях нет. Но то, что вы сказали, тоже, наверное, накладывает отпечаток — здесь живут потомки людей смелых, готовых бороться за то, что они считают справедливым. В советское время сюда приезжали строить БАМ, другие объекты, люди ехали работать и зарабатывать. То есть те, кто готов вкалывать, но готов и потребовать соответствующую труду оплату. Здесь нет лентяев и захребетников, но и нет тех, кто безропотно отдаст честно заработанное. Это добытчики. А еще немало романтиков, таких всегда манил Дальний Восток. Эти люди особенно остро чувствуют несправедливость, творящуюся вокруг. А за остров Даманский сколько полегло! Мы все это помним и гордимся стойкостью, достижениями своих отцов и дедов. Отсюда и обида, когда задумываешься — что было при СССР, что могло бы быть сейчас, и что в реальности стало. У людей ощущение, что с ними никто не считается. Они видят, что с каждым годом становится хуже — это и есть самая большая проблема. И виноваты в этом местные власти — губернаторы, мэры и законодатели. Не все, но в целом. Перед выборами все обещают, но как только получат кресла, о народе, который их выбрал, забывают.

В Хабаровске на улицы вышли тысячи людей.Фото: REUTERS

- Ну а вот вы, крупный предприниматель, почему не платите людям достойной зарплаты?

- Да я бы рад, но вы посмотрите, какие налоги! У нашего торгового центра участок 153 тыс кв м. До 2016 года земельный налог составлял около 1.5 млн рублей в год. В 2016-м проводят кадастровую оценку земли и оценивают участок в 585 млн рублей, налог получается около 9 млн в год. Мы проводим рыночную оценку земли, она составила 85 млн. руб. То есть получается, нам безосновательно завысили базовую стоимость для налогообложения в 7 раз! Хорошо, отбились. Но в 2019-м краевая администрация снова проводит переоценку, и участок достигает уже 685 млн руб. А налог - 9,5 млн. Мы снова опускаем до рыночной стоимости - 135 млн рублей… Такое постоянное перетягивание каната — это нормальный предпринимательский климат?

А еще налог на здание. До 2018 года налог на наш торговый центр составлял 350 тысяч рублей в год. А после 2019-го стали начислять почти 11 млн рублей. То есть вырос более чем в 30 раз! Из-за увеличения кадастровой стоимости. А в этом году кадастровую стоимость снова увеличили. В итоге налог у нас вырос с 2017 года вырос на 3874%, то есть почти в 40 раз. Как это потянуть? Что за такая фантастическая кадастровая стоимость, которая выше реальной рыночной в 5-6 раз?

Протесты имеют во многом экономическую причину.Фото: REUTERS

- А как в администрации это объяснили?

- Очень искренне: вы зарабатываете — мы тоже хотим. Но вернусь к вашему вопросу, как я помогаю. Мы сдаем площади в аренду. После режима самоизоляции из 350 рабочих точек действуют только 60, остальные закрылись. Чтобы поддержать оставшихся, мы снизили аренду в 2 раза. Но этого очень мало. Я бы и больше скинул, но тогда с чего буду платить налоги?

- Но ведь государство оказывает помощь...

- Помощь? Дали малым предприятиям 15 тысяч — хочешь налоги плати, хочешь зарплату. Естественно, люди отдали на зарплату. Потому что не заплатишь работникам — можешь попасть под уголовную статью. А с налогами можно как-то переждать или на крайний случай объявить себя банкротом — все же не тюрьма. Я тоже подал документы на реструктуризацию налогов, но пока нет ответа, боюсь, что и не будет.

Многих вывели на улицы безденежье и нестабильность, которые усилились во время коронавируса.Фото: REUTERS

- Как можно исправить ситуацию?

- Знаете, принято ругать Горбачева, но вспомните, как он дал подняться кооператорам — не душил их налогами. Я помню то время. Люди, заработав, не вывезли свои деньги куда-то, а стали инвестировать в регион. Я так делал, многие другие. Нужно и сейчас дать малому бизнесу подняться, не душить его. Освободить на три года, например, от налогов, но при условии, что деньги будут инвестироваться в нашу территорию, в производство, сельское хозяйство. Вообще государство очень любит контролировать. Вставляют чипы в дубленки, в обувь, скоро до трусов дойдут. Ну оставьте хоть малые предприятия в покое. Ну сколько они там украдут - на две копейки. А государству надо не мельчить, а заниматься системными вопросами. Нефть, золото — ну как могут люди бедствовать в таком богатом регионе? А рыба — мы в рыбодобывающем крае живем, а свежей рыбы не видим, только мороженную.

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