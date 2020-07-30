Марина Есипенко: «Энергия, которая копится у актера и не выходит на сцене, может обрушиться на его близких»

С 1 августа на легендарной сцене начинаются репетиции. Режиссер Михаил Цитриняк ставит спектакль «Соломенная шляпка» в лучших вахтанговских традициях - с песнями и с танцами. Публике этот легких французский водевиль хорошо знаком по советской музыкальной комедии с блистательным актерским составом.

Марина Есипенко с мужем Олегом Митяевым и дочкой Дашей. Фото: из семейного архива Марины Есипенко

- Мы должны были выпустить спектакль «Соломенная шляпка» в конце сезона, но из-за пандемии премьеру перенесли на осень, - рассказала «КП» актриса Марина Есипенко, исполнительница роли баронессы де Шампиньи (в одноименном фильме ее играла Алиса Фрейндлих). - У каждого персонажа будет сольный вокально-танцевальный номер. Спектакль многосоставный, многолюдный, с живым оркестром.

- Недавно «Роспотребнадзор» опубликовал свои рекомендации для возобновления работы театров. Социальная дистанция, маски на лицах – теперь это обязательно на репетициях. Как вам новые условия?

- Эту тему с нами уже обсуждал директор театра Кирилл Крок. Перед началом репетиций все артисты будут сдавать анализы на коронавирус. Первые наши встречи в репзале будут проходить в масках, с соблюдением дистанции. А что делать?

- Вы – поющая драматическая актриса. Ваш муж - известный бард Олег Митяев. Эти обстоятельства как-то связаны между собой? Я вот к чему: Митяев дает вам уроки пения?

- Петь я начала задолго до встречи с Олегом. Еще школьницей исполняла авторские песни в театре-студии поэзии в Омске. И в театре им.Вахтангова у меня и раньше были спектакли, где требовалось вокальное мастерство. В нашем Арт-кафе проходят мои творческие вечера «В Александровском саду». Название - по одноименной песне, которую Олег Митяев написана специально для моей героини из телефильма «Александровский сад». Я пою еще несколько песен из этого сериала. На их основе, поэзии Беллы Ахмадулиной и Александра Пушкина мы сделали творческий вечер.

Марина Есипенко в спектакле режиссера Владимира Мирзоева "Безумный день, или Женитьба Фигаро"Фото: Евгения ГУСЕВА

- Как провели самоизоляцию?

- Замечательно - с семьей, хотя мы давно так плотно и подолгу не общались. У меня не было спектаклей и репетиций, у Олега отменились концерты. Мы живем в загородном доме. Так что в некотором смысле – это был выход, мы не сидели в четырех стенах. Можно было уединиться друг от друга. Все-таки слишком тесное общение даже с ближайшими родственниками – это испытание характеров. Дочка отвыкла от нас, поскольку до карантина она в основном жила в Москве. Она учится на третьем курсе факультета журналистики РАНХИГС. И все-таки спокойно, без скандалов мы провели это время, несмотря на то, что в целом обстановка довольно нервная. Самоизоляцию не всем легко далась.

- Как будете отмечать день рождения?

- На даче, в кругу семьи и самых близких друзей. А главный подарок - встреча со зрителями - впереди. Артисты соскучились по публике. Энергия, которая копится у актера и не выходит на сцене, может обрушиться на его близких. Что иногда бывает опасно, - смеется Марина Есипенко.