«Роснефть» обеспечит газом «Норникель»

«Роснефть» и «Норникель» послали в Министерство природных ресурсов письмо, в котором металлургическая компания поддержала проведение лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях «Роснефти». В аукцион вносится требование: у его участников должны быть действующие проекты разработки нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края. Кроме того, транспортироваться газ должен по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса.

Если «Роснефть» получит лицензию, то после начала разработки Ушаковского участка она обеспечит газом из его запасов предприятия «Норникеля». По договоренности между компаниями с октября и по апрель 2021 года «Роснефть» поставит предприятиям, действующим в Норильском промышленном районе, до 123,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Поставлять его будут по Севморпути танкеры «Норильского никеля» с перевалкой через терминал «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»). Выбор этого терминала поддержал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Как отметили в «Роснефти», сотрудничество компаний будет строиться на основе контрактов, учитывающих обязательства сторон по соблюдению самых высоких экологических стандартов. Эта работа, в том числе, позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК, расположенного в регионе, для проведения комплексного обследования, модернизации инфраструктуры и проведения мероприятий, необходимых для повышения надежности системы хранения топлива.