Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре

Начальник экспедиционного отряда, заведующий лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем ИНГГ СО РАН Николай Юркевич подчеркнул, что подобных проектов не было очень давно: «Событие достаточно уникальное. Последняя комплексная экспедиция проводилась более 20 лет назад, и то она затрагивала главным образом арктические территории водные. В зонах вечной мерзлоты именно поверхностных почвенных комплексных исследований не проводилось с советских времён точно».

29 июля первый передвижной полевой отряд вышел к району разлива нефти у ТЭЦ-3. В этом отряде будут работать 4 специалиста из разных научных институтов, они соберут образцы почвы, донных осадков и брать пробы воды на прилежащей к ТЭЦ территории.

Учёные выбрали две фоновые точки в чистой прибрежной зоне Надеждинского ручья в Норильском районе. Собранные образцы станут ориентиром для исследователей, с которым будут сравнивать в дальнейшем пробы с других участков. В ближайшие три дня отряд пройдёт по берегу ручья Безымянный и соберёт более 20 проб по маршруту движения топлива.

Второму отряду из 12 специалистов предстоит несколько дней работы на реках Далдыкан и Амбарная. За это время группа отработает технологии отбора и консервации проб и согласует единый внутригрупповой стандарт. Затем этот отряд будет разбит на две команды, одна из которых будет работать на территории устья реки Пясины, Карского моря, района Кресты. После этого подотряды объединятся в лагере спасателей и с помощью водного транспорта будут отрабатывать юг озера Пясино и территории, расположенные вверх по течению реки Амбарная.

Учёные выбрали две фоновые точки в чистой прибрежной зоне Надеждинского ручья в Норильском районе.

Всего в Норильске будут работать более 30 специалистов Сибирского отделения Российской академии наук, они приехали из 14 институтов Красноярска, Барнаула, Новосибирска, Томска, Якутска и самого Норильска. Исследователи разделены на группы по специализациям: есть команды гидробиологов, почвоведов, специалистов по наземных экосистемам, донным осадкам, био- и зооразнообразию и многолетнемерзлым грунтам.

«Самое главное – это мультидисциплинарный подход», – рассказал Николай Юркевич. – «Мы хотим объединить все те методы, которые у нас есть, и с помощью этих методов уже определить зоны риска, оценить степень воздействия на окружающую среду и затем уже определиться с дальнейшими шагами».

Зоя Янченко, директор НИИСХиЭА «Красноярского научного центра СО РАН», объяснила, что работа исследователей не завершится в рамках этой поездки: «Мы сейчас фиксируем нашу пробную площадь, на которой предполагаем и дальнейший мониторинг проводить. Сейчас отбираем все образцы, делаем описания, получаем полный материал по нашим биологическим объектам. А потом всё-таки мы хотим сюда ещё вернуться в течение нескольких лет и понаблюдать, как будет идти процесс восстановления нарушенных участков».

Всего в Норильске будут работать более 30 специалистов Сибирского отделения Российской академии наук.

Полевая часть экспедиции продлится до конца августа. За это время ученые исследуют окрестности Норильска, бассейны местных рек, а также озера Пясино. Комплексное исследование будет проводиться до ноября 2020 года. Учёные подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.