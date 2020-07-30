2020-07-29T23:51:29+03:00
Общество

На стыке трендов и русских промыслов

История иркутского фермера, который занялся производством рыжикового масла
Сергей ВЛАСОВ
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Артем Пальчик является единственным производителем рыжикового масла в регионе. Фото: АО «Россельхозбанк»Артем Пальчик является единственным производителем рыжикового масла в регионе. Фото: АО «Россельхозбанк»
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За последние 20 лет российское сельское хозяйство совершило мощнейший прорыв, превратившись в передовую отрасль экономики. Теперь страна практически полностью обеспечивает себя продуктами питания. Новой точкой роста стало фермерство, которое заявляет о себе все громче, постоянно увеличивая свой вклад в продовольственную безопасность страны и удивляя потребителя новой продукцией высшего качества. Сегодня мы расскажем об одном из них, иркутском фермере Артеме Пальчике, которому удалось возродить полузабытый русский промысел - производство рыжикового масла.

«НЕМЕЦКИЙ КУНЖУТ»

Начинался этот агробизнес, как водится, с мечты. Мечты отца и деда, также фермеров, которые немало рассказывали о полезных свойствах этого необычного масла из рыжика - однолетнего растения семейства капустных. В царской России его использовали в кулинарии, а жмых шел на корм домашнему скоту. В народе рыжик называют «немецким кунжутом», так как по своему составу масло из него напоминает кунжутное и имеет такой же приятный свежий вкус и нежный аромат. И Артем, тогда еще студент 4-го курса, загорелся идеей, с головой окунувшись эту отрасль.

- Как и во всем новом, дело началось с трудностей: эту культуру не возделывали в современном растениеводстве уже более полувека, и пришлось потратить немало сил еще на первоначальном этапе - приобретении семян рыжика, - вспоминает Артем Пальчик.

Закупив наконец 50 килограммов семян, он засеял ими свой первый гектар земли, и урожай порадовал - вышло более полутора тонн качественного сырья. Но все только начиналось, и, прежде чем переработать его, пришлось потратить около полугода на поиск подержанной маслобойни, ее ремонт и запуск в работу. Первый опыт дал понимание того, в каком направлении двигаться дальше, чтобы избежать потерь на моменте сева зерновых, сбора и дальнейшей переработки. Стали понятны и перспективы этой отрасли.

РИСКОВАННАЯ, НО ВЕРНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подсчитав расходы и выручку, молодой фермер пришел к выводу, что дело того стоит, и при поддержке Россельхозбанка закупил специальную сеялку и современное перерабатывающее оборудование.

- На тот момент понял, что для хорошего результата необходим планомерный и обдуманный подход, - говорит Артем Пальчик. - Россельхозбанк выбрал, пожалуй, одну из самых рискованных сфер деятельности - сельское хозяйство. Здесь нет никаких гарантий, а фермерам необходима поддержка и квалифицированная помощь. Мы умеем работать руками, растить, производить и очень ценим финансовую помощь со стороны Россельхозбанка. Для банка 20 лет работы в сфере АПК - это хороший возраст, показательный - есть реализованные проекты, есть понимание и доверие к финансовой организации, накоплены рекомендации, и есть твердая позиция.

НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

С финансовой поддержкой и накопленным опытом бизнес Артема все крепче становился на ноги. Сейчас это крупное производство с полутысячей гектаров возделываемых полей рыжика, горчицы, сои и других масленичных культур. Налаженный сбыт масел в крупных торговых сетях не только в Иркутском регионе, но и за его пределами. Жмых для подкормки скота, оставшийся после переработки растений, особо ценится сельхозпроизводителями за богатый растительными микроэлементами состав.

Сегодня Артем является единственным производителем рыжикового масла в регионе и вовсю расширяет линейку продукции. Помимо рыжикового масла, которое уже зарекомендовало себя не только на местном рынке, фермер экспериментирует с другими масленичными культурами, думает о производстве горчичного порошка и возделывании новых культур.

- Фермер - это постоянное развитие, самообучение, умение находить правильные решения, и это, несомненно, работа руками, - уверен Артем Пальчик. - Это патриот своего дела, человек с определенным «чемоданом» специальностей, которые приобретаются во время основной деятельности. Я вникаю в каждый производственный процесс и не боюсь «замарать руки». И, конечно, нельзя останавливаться на достигнутом, опускать руки и отчаиваться из-за неудач. Мой успех по большей мере - это результат постоянной работы.

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