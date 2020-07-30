2020-07-30T11:42:00+03:00
Наука

Запуск аппарата Perseverance на Марс 30 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

"КП" ведет прямую онлайн-трансляцию запуска аппарата Perseverance, который сядет на "Красной планете" в феврале 2021 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Марсоход оснащен камерами и микрофоном - впервые можно будет услышать МарсМарсоход оснащен камерами и микрофоном - впервые можно будет услышать МарсФото: Twitter.com
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Запуск марсохода Perseverance на Марс состоится 30 июля 2020 года. Это вторая попытка NASA, изначально американцы планировали отправить аппарат на "красную планету" 22 июля, но произошла накладка во время стендовых испытаний.

Так что в свой первый шаг к покорению Марса США сделают почти неделю спустя после переноса. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию.

Планы у NASA действительно грандиозные - в 2024 году отправить астронавта на Луну, а в 2030 - на Марс. И это при том, что в 2020 они впервые за девять лет отправили в космос астронавтов не на российском, а на своем собственном корабле - вложились в исторический процесс Илон Маск и коллеги, это был первый коммерческий полет.

На Луне американцы уже были, а вот Марс решили предварительно хорошенько изучить. Марсоход Perseverance должен искать признаки древней жизни, охарактеризовать геологию и климат планеты, хранить образцы и доставить на Землю. В NASA называют аппарат самым совершенным из тех, что когда-либо отправляли для изучения космических пространств, хотя по характеристикам он напоминает уже знакомый научному сообществу Curiosity (предыдущая версия).

nasanasa
NASA отправляет на Марс аппарат Perseverance
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- Миссия Perseverance имеет больше камер, чем любая другая межпланетная миссия, и два микрофона, чтобы мы впервые услышали Марс,- сообщили в Instagram компании.

В США даже запустили кампанию по сбору "визиток" на Марс, все желающие могли заполнить карточки на сайте NASA, указать свое имя и фамилию, а марсоход доставит их на красную планету.

Ожидается, что марсоход проложит путь будущим покорителям планеты.

Освоение Марса: запуск марсохода Perseverance.Так есть ли жизнь на Марсе? Хватит уже гадать! Нужны доказательства! В прямом эфире Nasa запускает новый марсоход Perseverance, чтобы найти возможные следы жизни на чужой планете

ИСТОЧНИК KP.RU

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