2020-07-30T13:28:40+03:00
Политика

Песков - о задержании россиян в Белоруссии: Мы ждем от Минска объяснений!

В Кремле категорически против выдачи задержанных Украине
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Оперативные кадры задержания группы россиян в белорусском отеле.Оперативные кадры задержания группы россиян в белорусском отеле.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Минск до сих пор не представил объяснений по поводу произошедших накануне задержаний россиян.

- Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, - сказал Песков. - Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Белоруссии. Другой информацией мы не располагаем. Сегодня наш посол общается с МИД Белоруссии. Рассчитываем, что по линии МИД, и по каналам общения между получим исчерпывающую информация. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере.

При этом Песков отметил, что обвинения России в организации каких-то беспорядков в Белоруссии не имеют под собой оснований.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Появились инсинуации, что это какие-то организации посылают кого-то. Это ничто кроме инсинуаций! Россия и Белоруссия - это союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может быть и речи, - сказал Песков.

Он обратил внимание, что белорусская сторона должна объяснить причины задержания.

- В России есть немало белорусских мужчин, который тоже ходят в похожей одежде и не употребляют алкоголь, - привет он пример. - Но это не значит, что они совершили что-то противоправное!

Но в Кремле выступают категорически против возможно выдачи задержанных в Белоруссии Украине.

- Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России! - напомнил Песков.

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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