2020-07-30T13:38:42+03:00
Политика

Павел Крашенинников: Если у кого-то из депутатов обнаружится двойное гражданство, придётся сдать мандат

Глава Комитета Госдумы по законодательству дал интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments7
Павел КрашенинниковПавел КрашенинниковФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на двойное гражданство. Обозреватель kp.ru Александр Гамов узнал у главы комитета ГД по законодательству Павла Крашенинникова о подробностях процедуры, а также возможных последствиях.

- Павел Владимирович, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличии двойного гражданства и вида на жительства в других странах у некоторых депутатов нижней палаты. Я так понял, что это уже работают поправки в Конституцию, которые мы недавно приняли?

- Да. 4 июля вступили в силу поправки в Основной Закон. Хочу обратить внимание на то, что раньше подобные нормы были в антикоррупционном законодательстве, но все-таки теперь вопрос вышел на более высокий уровень.

И председатель нашего парламента дал поручение посмотреть, есть ли двойное гражданство у кого-то из депутатов. Если все-таки такое имеет место, то, конечно, человек будет обязан сложить свои полномочия. Потому что двойное гражданство депутата – нарушение закона.

- А что, действительно, такое может быть? И обязательно нужна проверка сверху? А сами депутаты-нарушители не сложат полномочия добровольно?

- Я сейчас не могу точно сказать, есть такие в Думе или нет. Для выяснения проверка и проводится. Если она подтвердит, что кто-то из коллег имеют второй паспорт, да, им придется расстаться с мандатом Госдумы. Тем более, что в прошлых созывах были депутаты, которые даже и не скрывали своего второго гражданства. Значит, и нынче надо проверять.

- То есть, вариант только один – сложить полномочия? А можно отказаться от гражданства или от вида на жительство?

- Нет, отказ от второго гражданства в данной ситуации положение не спасет.

- Ваша Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию, которая теперь перенаправлена на мониторинг их выполнения, на каникулы не ушла?

- Нет, она работает. Мы должны сейчас принимать законы в соответствии с Конституцией и в развитие Основного закона. В частности, мы рассматриваем, как организовать работу по подготовке, по экспертизе федеральных законов.

Мы понимаем, что в осеннюю сессию будет основная часть законов вноситься. Поэтому нужно быть к этому готовыми.

Павел Крашенинников - о проверке, которая проводится в Госдуме.Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Маргарита Симоньян — Тине Канделаки: «Мы ведем войну. Наши почта и телеграф захвачены уже давно»
На радио «Комсомольская правда» две главные медиа-брюнетки России обсудили мужчин — от Зеленского и Лукашенко до Фургала и Навального. Ну, и про гибридную войну с прививками от коронавируса тоже поговорили
"Здесь живут потомки людей, готовых бороться за справедливость": бизнесмен рассказал, почему не утихают митинги в Хабаровске
Как на ситуацию в регионе влияет дальневосточный менталитет, kp.ru объяснил председатель Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности Новруз Мамедов
Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди»: Передайте спорт в частные руки
Скажу сразу. Я не считаю себя экспертом в области спорта. В частности, футбола. Но я с большим интересом слежу за судьбой футбольного клуба «Краснодар». Не только с точки зрения спортивных результатов
Как Белоруссии не повторить украинский путь с майданом
У Александра Лукашенко вовсю идет президентская гонка. Выборы назначены на 9 августа. По сути, его главный противник - домохозяйка и жена блогера Светлана Тихановская. Но даже ей удалось собрать многотысячный митинг против Батьки
Новости 24
Черчесов: «Неправильно закрывать всю команду на карантин при паре положительных тестов на Covid-19»
В стандарт школьной формы хотят включить бомберы и худи
Плющенко рассказал о своей схожести с Трусовой
Путин поручил привлечь военных к ликвидации загрязнения на промплощадке в Усолье-Сибирском
"Это потрясающее качество!". Плющенко сравнил Трусову с идущим в атаку зверем
Леонид Кравчук согласился стать полпредом в контактной группе по Донбассу
В трех российских регионах задержали пять боевиков
Можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно
Женское облысение и другая форма гипертонии: Доктор Мясников назвал медицинские отличия разных рас
Трусова сказала, почему Плющенко может научить ее стабильным четверным прыжкам
Главы Facebook, Google, Apple ответили на обвинения об «уничтожении» конкурентов и узурпации интернета
Соседи убитого рэпера Энди Картрайта слышали детский крик накануне его гибели
Вторая попытка: Михаила Ефремова доставили в суд на первое заседание по делу о смертельном ДТП
Китай направит в Россию военных для участия в международных армейских играх «АрМИ»
Кремль прокомментировал вывод американских войск из Германии
Павел Дуров пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Число фейков в интернете значительно выросло в период пандемии, сообщила Генпрокуратура РФ
Интернет-омбудсмен высказался о продвижении «цветных» и ЛГБТ-блогеров в соцсетях