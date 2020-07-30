Володин получил проверить депутатов на двойное гражданство

30 Июль 2020 2020-07-30T02:17:18+03:00

По словам спикера ГД, в случае, если данные об иностранном гражданстве подтвердятся, то будут приняты соответствующие меры

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличие двойного гражданства и вида на жительство в других странах у некоторых депутатов органа власти.

Такое поручение он дал думскому Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и депутатской этики. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

- По Конституции Российской Федерации и закону о статусе депутатов Госдумы, депутатом не может являться гражданин России, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. От депутата Дениса Парфенова поступило обращение - серьезное обвинение, эту информацию необходимо проверить, - отметил Володин.

По словам спикера ГД, в случае, если данные все-таки подтвердятся, то будут приняты соответствующие меры. А если информация не подтвердятся, то у специалистом будет стоять уже другая задача - выяснить, кто распространяет недостоверную информацию.

- Недопустимо, чтобы подобные обвинения предъявлялись в чей-либо адрес необоснованно, - отметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU