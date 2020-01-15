2020-01-15T14:03:12+03:00
Общество

Президент запретил чиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент сказал о поправках в КонституциюПрезидент сказал о поправках в КонституциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин затронул тему поправок в Конституцию. Он признался, что считает неправильным переписывать полностью главный документ страны. Тоже самое он говорил и во время декабрьской пресс-конференции.

При этом, глава государства не исключает, что необходимо внести поправки в Конституцию. Каждое предложение должны обсуждать все вместе, общественники, политики, чиновники, депутаты, население. Одно из предложений как раз касается самих чиновников:

- Предлагаю закрепить конституционно - главы субъектов федераций, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительства, - сказал 15 января президент.

Во время Послания Владимир Путин назвал, какие требования к президенту России должны быть, по его мнению, прописаны в Конституции: кандидат должен прожить в стране минимум 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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