Президент запретил чиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:03:12+03:00

Президент сказал о поправках в Конституцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин затронул тему поправок в Конституцию. Он признался, что считает неправильным переписывать полностью главный документ страны. Тоже самое он говорил и во время декабрьской пресс-конференции.

При этом, глава государства не исключает, что необходимо внести поправки в Конституцию. Каждое предложение должны обсуждать все вместе, общественники, политики, чиновники, депутаты, население. Одно из предложений как раз касается самих чиновников:

- Предлагаю закрепить конституционно - главы субъектов федераций, министры, депутаты, судьи не могут иметь иностранного гражданства или вида на жительства, - сказал 15 января президент.

Во время Послания Владимир Путин назвал, какие требования к президенту России должны быть, по его мнению, прописаны в Конституции: кандидат должен прожить в стране минимум 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754823" frameborder="0"></iframe> Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU