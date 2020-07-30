Суд на Михаилом Ефремовым: толпа требует освободить актёра

Сегодня процессу по делу Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП под наркотиками и алкоголем, дали официальный старт. Вчерашние предварительные слушания перенесли на четверг из-за неявки адвоката актёра Эльмана Пашаева. Но сегодня в суде впервые встретятся все участники процесса: обвиняемый и сторона потерпевших - младший сын, жена и брат погибшего Сергея Захарова из Рязанской области, которых представляет звёздный адвокат Александр Добровинский, и старший сын курьера от первого брака. Он в деле стоит особняком - родня по отцу с парнем не общается, и Виталию пришлось нанять своего адвоката.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793500" frameborder="0"></iframe> Ефремов зашёл в суд под крики «Невиновен!» и «Свободу Ефремову!».

Зато старшего сына активно поддерживает неофициальная жена погибшего Ирина Стерхова: Виталий, приехавший на суд в Москву из региона, сейчас живет у женщины дома. А вот саму Стерхову потерпевшей в деле так и не признали, потому что они с Сергеем прожили 20 лет без штампа в паспорте. С рязанской женой Маргаритой он за все эти годы не развёлся, считая это формальностью. И теперь она, а не Ирина, будет в суде рассказывать о муже, и даже уже потребовала возместить моральный вред. Точная сумма иска не раскрывается, но, говорят, счет идёт на миллионы...

Михаила Ефремова сегодня, как и каждый раз при его появлении, ждала толпа журналистов, активистов и поклонников. Подсудимого привезли за 15 минут до начала заседания. Автомобилю ФСИН с актером пришлось буквально прорываться через толпу, и только чудом никто не пострадал.

- Невиновен! Свободу Ефремову! - кричали поклонники, пока артист молча поднимался в здание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793499" frameborder="0"></iframe> Адвокат Ефремова заявил, что всегда готов к победе.

Несколькими минутами ранее в Пресненский суд прибыл адвокат актёра Эльман Пашаев.

Сегодня процессу по делу Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП под наркотиками и алкоголем, дали официальный старт. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Готовы к победе? - спросили у него журналисты.

- Всегда! - бодро отрапортовал Пашаев.

А вот его соперник Добровинский был не так оптимистичен.

- Я сегодня вечером иду с женой в театр, - кратко ответил адвокат потерпевших на вопрос о его ожиданиях от сегодняшнего дня.

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