Зачем Трамп вывел из Германии 12 тысяч американских солдат

Ковид ковидом, а военные игры - по расписанию. Отношения США c главным партнером по ЕС, Германией, при президенте Дональда Трампа разладились. Причина - немцы, как и ряд других западных европейцев, не горят желанием отстегивать на оборонные расходы НАТО обязательные 2% от своего ВВП. Которые по сути - узаконенная плата за американскую «крышу». То есть, простите, «за обеспечение безопасности атлантических партнеров».

Но даже канцлер ФРГ Ангела Меркель, ранее в особых контрах с США не замеченная, обещает поднять оборонные расходы до этой планки… к 2030 году. В переводе с дипломатического языка — «никогда». Что ж, Трамп в долгу не остается:

- Германия ежегодно платит России миллиарды долларов за энергию (нефть и газ. - Ред.). Поэтому мы выводим оттуда часть своих войск! — объявил американский лидер.

И действительно, отозвал почти 12 тысяч американских военнослужащих из Германии. Еще 25 тысяч, правда, оставив. Но радоваться рано. Как минимум шесть тысяч из этих снятых с места солдат остаются в Европе - перебазируются в Италию и Бельгию.

Маневры Пентагона не остались без внимания Кремля:

- Чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе - эта наша позиция хороша известна, - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и вовсе поиронизировал над тревогой проамериканских политологов - дескать, куда ж теперь Европа без защиты:

- Некоторые трактуют вывод почти 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как «наказание» для Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически ФРГ, вероятно, выиграет от этого, - написал наш дипломат в Твиттере.

Впрочем, говорить о миролюбии вашингтонских партнеров преждевременно. По неофициальным данным, заметное количество звездно-полосатых войск в качестве этакой компенсации перебрасывается… на восток, в основном в Латвию. Такую информацию в беседе с «КП» подтвердил экс-депутат Рижской городской Думы, сопредседатель партии «Рицибас» («Действие») Руслан Панкратов:

- Западноевропейскими политиками движет прагматизм, а восточноевропейскими - пещерная русофобия, - сказал он «Комсомолке». - Тем самым латвийские элиты играют на свой основной электорат: местных неофашистов и националистов. Не понимая, что действительно теряют независимость вместе со вводом в свою страну чужих войск - только не мифических российских, а реальных американских.

И ладно бы только Латвия. Американцы играют мускулами и в соседней Польше. Здесь началась подготовка к модернизации старого военного аэродрома Страховице под Вроцлавом. Где к 2025 году разместится полноценная авиабаза ВВС США с казармами на тысячу человек. Почти в географическом центре Восточной Европы, очень удобно. Проект уже одобрил президент Польши Анджей Дуда.