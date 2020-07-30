Глава Минстроя России проинспектировал стройки по программе «Стимул» в Хабаровске

Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев прибыл в Хабаровск с рабочим визитом, цель которого - комплексное рассмотрение вопросов, администрируемых федеральным ведомством, непосредственно на территории региона. В ходе рабочей поездки министр встретился с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым, вместе с которым осмотрел объекты нацпроекта «Жилье и городская среда».

Особое внимание министр уделил объектам, строящимся по программе «Стимул» Минстроя, предусматривающей комплекс мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ.

В первую очередь, внимание главы Минстроя привлек такой социально-значимый объект, как детская поликлиника в микрорайоне Прибрежный. Сейчас строительство объекта общей стоимостью 1,2 млрд рублей идет с отставанием от графика, которое возникло из-за ошибок в проекте, устранения которых замедлило темпы работ.

Владимир Якушев обратил внимание на необходимость обеспечения степени готовности объекта в полном соответствии с выделенными на этот год лимитами бюджетного финансирования.

- Необходимо четкое взаимодействие федерального министерства, наших представителей, осуществляющих строительный контроль на месте, регионального правительства. Те ассигнования, которые выделяются в течение финансового года, должны своевременно осваиваться. Тогда и этот объект, и все остальные, которые реализуются по федеральным программам, будут сдаваться в эксплуатацию четко в срок, - отметил глава Минстроя России.- Поэтому добавляем людей на объект, наращиваем темпы строительных работ. Вот главная задача, которую мы с вами должны оперативно решить, чтобы не было никаких проблем по выделению денежных средств по программе на следующие годы.

Другой объект, привлекший внимание министра, - микрорайон «Ореховая сопка». Реализовать проект, по которому Хабаровск также заявился в программу "Стимул", собираются сразу шесть застройщиков, в планах которых построить около 1 млн кв.м жилья.

Не обошел вниманием глава Минстроя и объекты благоустройства. Так, в ходе объезда участники осмотрели недавно реконструированный сквер по улице Карла Маркса площадью 8 тыс. кв.м, также благоустроенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Благоустройство – это серьезная компетенция. Программа по формированию комфортной городской среды имеет очень положительный эффект по стране. И нам очень важно учитывать мнение людей в этом вопросе, об этом всегда говорит и Президент. Людей нужно спрашивать минимум два раза: первый – когда выбираем объект, второй – когда работы завершились, – подчеркнул Владимир Якушев.

Особым этапом рабочей поездки стала встреча министра и врио губернатора края с дольщиками дома-долгостроя на ул. Салтыкова-Щедрина. Объект должен был быть введен еще в 2016 году.

По словам Владимира Якушева, в России сейчас немало таких домов, они начали строится до введения проектного финансирования, гарантирующего достройку жилья. По опыту решения подобных проблем, результат достигается, когда складываются все механизмы – и те, которые созданы на федеральном уровне, и те, что имеются на уровне местной власти.

- Региональные власти должны изыскать все доступные возможности, привлечь к ответственности недобросовестных застройщиков, у которых, как правило, есть активы. Параллельно подключаемся и работаем мы. Когда исчерпаны все механизмы на местном уровне - подключаем Фонд защиты дольщиков. Наша задача – достроить объект и обеспечить ваши права. Этот путь мы должны пройти все вместе, - рассказал Владимир Якушев участникам долевого строительства.

В завершение визита министра подчеркнул, что необходимо комплексно рассмотреть все проблемные вопросы и помочь региону найти свои сильные стороны, с учетом исторически сложившихся преимуществ. С точки зрения жилищного строительства и других федеральных проектов Минстроя, у Хабаровского края неплохие перспективы.