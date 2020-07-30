Ди Каприо на самом деле — Смирнов, а Йовович — Логинова: Голливудские артисты с русскими корнями

Генеалогия — наука точная. И коварная. Копни — и оказывается, что половина Голливуда состоит из русских. Причем, не просто выходцев из СССР, которые безуспешно пытались закрепиться в США, играя мафию, а именитых актеров и режиссеров, имеющих русские корни в нескольких поколениях. «КП» представляет знаменитостей, в которых живет русский дух, и они этого вроде бы не стесняются, но фамилии на всякий случай поменяли. Все-таки в самой свободной стране мира живут!

Стивен Сигал

midigmadorzhieva Прикоснулись к Голливуду @seagalofficial говорят, что его отец или дед - бурят и родом из Кяхты. Мне кажется, так высоко еще не поднимался бурят! Молодец! Он 1952 года. . А может надо граффити замутить с ним? @uut4k @minkultrb03 @dagaevasoelma @rcnt_tvorchestvo #StevenSeagal #стивенсигал #стивенсигалвбурятии #stevenseagalinburyatia

Мастер спорта почти по всем видам боевых искусств и член партии «За правду!» Стивен Сигал на днях прилетел в Улан-Удэ, потому что...обнаружил у себя бурятские корни. Поначалу голливудский актер думал, что его отец из Владивостока. Но потом анализ ДНК показал, что корни Сигала залегают в небольшом бурятском городке Кяхта. Одна из певиц, встречавших делегацию со Стивеном в аэропорту, услышала это своими ушами. А ведь, если присмотреться, и правда похож! Теперь местные жители думают собрать денег и отрисовать большое красивое граффити с изображением земляка, прославлявшего Бурятию в боевиках «В осаде», «Огонь из преисподней», «Приказано уничтожить», «Максимальный срок» и других.

Сильвестр Сталлоне

officialslystallone A painting I did of the legendary Steve Reeves. He played in the Hercules movies. When I saw him in HERCULES UNCHAINED when I was 12 years , It changed the course of my life

Рокки и Рэмбо — тоже наш. Прабабушку актера, родившегося в Нью-Йорке звали Роза Ламлец — она из Одессы. Вместе с мужем (взял имя Чарльз) Лейбофишем эмигрировала в США еще в 1888 году, там у них родился сын Джон Пол — ставший впоследствии знаменитым адвокатом и отцом Жаклин Лейбофиш, у которой 6 июля 1946 года от итальянского парикмахера Фрэнка Сталлоне родился сын Сильвестр. Дальше вы знаете.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо ДиКаприо в юностиФото: EAST NEWS

Самый востребованный актер Голливуда Ди Каприо — по правде Смирнов (мог бы рекламировать соответствующий водочный бренд в свое время). Бабушка Лео — тоже из русских мигрантов, звали ее Елена Степановна Смирнова. Жила то ли в Одессе, то ли в Херсоне, то ли в Перми — данные рознятся. После революции родители вместе с маленькой Леной переехали в Германию, так она стала Хелен. А потом вышла замуж и взяла фамилию Инденбиркен. Во время войны прямо в бомбоубежище в 1942 году Хелен родила дочь Имерлин, у которой в 1974 году и родился сын Лео. Актер считает себя наполовину русским. «Моя бабушка была русской — Смирновой — и для меня она — воплощение внутренней силы и цельности, - считает актер. - Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны — настоящие крепкие русские с трудной судьбой, которая их не сломала. Я не могу комментировать, насколько я сам «настоящий мужик», но если во мне и есть что-то подобное, то это от них».

Милла Йовович

Милла Йовович с дочерьюФото: EAST NEWS

Звезда «Обители зла» Милла Йовович, как понятно из имени, тоже из наших. Она родилась в советском Киеве в 1975 году. Мама — актриса Галина Логинова, отец — педиатр из Югославии Боги Йовович. Даже после переезда в Лос-Анджелес Милла говорит с мамой по-русски, чтоб не забыть родную речь. Актриса любит, как водится, и икру, и Анну Ахматову. «Я очень горжусь своими русскими корнями, - признается Йовович. - Той силой воли, которую я в себе ощущаю, я целиком обязана своему происхождению».

Стивен Спилберг

stevenspielbergfans Стивен Спилберг

Оба дедушки мальчика, который снимет, когда вырастет, «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», «Челюсти», «Инопланетянина» и другие великие фильмы, родились в России. Они — евреи. Режиссер вспоминал, что традиции в семье всегда чтили и говорили на идише и на русском. Любимым блюдом дома у Спилбергов всегда был борщ.

Кстати, муж сестры режиссера Сью — дальний родственник нобелиата Бориса Пастернака.

А КТО ЕЩЕ

Эми Уайнхаус

amywinehousethebest Эми Уайнхаус

Да, и знаменитая британская певица, королева соула, бесподобный дар которой признан и темнокожими вокалистами — мастерами жанра — тоже имеет русские корни. Когда специалисты изучали данные переписи населения Великобритании за 1911 год, нашли в записях имя Авраама Грандиша, указавшего в графе «происхождение»: Россия. Как раз в семье Авраама в Лондоне в 1895 году родилась дочка Фанни. Девочка выросла и вышла замуж за Бенджамина Вайнхауса — они-то и стали прабабушкой и прадедушкой знаменитой певицы, ставшей гордостью Великобритании.

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