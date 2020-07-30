Юбилей миллионера: стала известна стоимость роскошного банкета Рыжего из «Иванушек»

Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вспоминать грандиозную вечеринку, который солист «Иванушек International» закатил в честь своего «полтинника», будут ещё долго. В минувшее воскресенье на юбилее Рыжего в ресторанном комплексе на берегу реки гуляли около 350 гостей, в том числе редкая персона на светских тусовках Жанна Агузарова, Григорий Лепс, Андрей Малахов, группы «Корни» и «Фабрика», Ольга Бузова, Андрей Малахов, Шура и другие звёзды.

Банкет в огромных шатрах был организован по высшему разряду - вышколенные официанты потчевали гостей изысканными блюдами и дорогими напитками, несколько раз меняя на столах горячее и холодные закуски. Как выяснил сайт kp.ru, такой праздник влетел юбиляру в копеечку.

Так, чтобы арендовать весь комплекс (знаменитым гостям хватило бы места и в одном шатре, но здесь важна была приватность), имениннику пришлось внести депозит на сумму 1,5 миллиона рублей и ещё 150 тысяч заплатить сразу за обслуживание.

- В стоимость депозита входит меню на выбор, предоставление трех шатров и прилегающей территории в виде вытянутой палубы вдоль бухты, - рассказали kp.ru в заведении. - За безопасностью мероприятия следят два поста охраны, а за тем, чтобы праздник прошёл без накладок, - банкетный менеджер.

Максимальная вместимость парковки, которая также включена в депозит, - 100 мест, но многим гостям она не понадобилась: кто-то приехал и уехал с водителем, некоторые и вовсе добирались на такси.

Однако, в полтора миллиона за стол, как выяснила «Комсомолка», Рыжий не уложился, и за блюда ему пришлось доплачивать. Кроме того, праздник закончился глубоко за полночь, и каждый час после 23.00 пришлось платить дополнительно. Говорят, с учётом организации концерта в шатре, стоимости кухни и прочих дополнительных расходов, юбилей обошёлся артисту в сумму более 3,5 миллионов рублей.

ЧТО ПОЧЕМ

Блюда из праздничного меню

Инвольтини из сыровяленого окорока с муссом Дор блю - 210 рублей

Круассан с семгой слабого посола -290 рублей

Брускетта с тигровой креветкой и авокадо - 250 рублей

Рыбное плато Семга с/с, осетрина , Батер фиш с лимоном и маслинами - 2480 рублей

Мясная тарелка: зерновые колбасы, колбасы с острым перцем, колбасы с чесноком - 2700 рублей

Салат с ростбифом - 730 рублей

Стейк из лосося с соусом терияки - 980 рублей и др.

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