Анна Седокова: «На концерте девушкам из «Виа ГРА» орали: «Я вас сейчас порежу! Я вас купил, могу делать с вами все, что захочу!»

Часть 1 Часть 2 Сайт «КП» уже писал о книге Анны Седоковой «Я сильная. Я справлюсь», выходящей в издательстве «Бомбора». Там певица описывает и свое тяжелое, бедное детство, и два официальных брака. А еще, разумеется, рассказывает о группе «Виа ГРА», благодаря которой в начале 2000-х прославилась на всю страну.

«ПРОДЮСЕР «ВИА ГРА» БЫЛ ЭТАКИМ КАРАБАСОМ-БАРАБАСОМ»

Анна с юности мечтала добиться успеха в шоу-бизнесе. И использовала все шансы: участвовала в массовке на записи телепередач, ходила на прослушивания… И вот однажды попала на кастинг ведущих украинского канала «Биз-ТВ». А после кастинга ей позвонили и сказали, что она прошла во второй тур… кастинга участниц группы «Виа ГРА».

(Надо пояснить, что одним из создателей этой группы, к началу 2000-х уже довольно популярной, был Дмитрий Костюк, одновременно владевший «Биз-ТВ». А музыкальным продюсером был Константин Меладзе. Седокова и тут не изменяет своей любви к псевдонимам: в книге продюсеры «Виа ГРА» носят имена Тим и Том).

Седокова прошла и второй тур, ей сказали, что она снимется в клипе «Бомба», но не перезвонили. Седокова обиделась, попыталась сделать карьеру на другом телеканале (главном конкуренте «Биз-ТВ»)… Но, видно, судьбу не обманешь: в конце концов она все-таки стала третьей участницей группы. (В реальности «Виа ГРА» изначально была дуэтом Алены Винницкой и Надежды Грановской, в книге фигурируют Люба и Грация; потом Винницкую заменила Вера Брежнева, а в мемуарах Любу заменила Венера).

Группа "Виагра" и Валерий МеладзеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Мы о конкуренции не думали. Не выясняли, кто из нас красивее, талантливее, кто лучше поет, а кто танцует. Мы были одной семьей. Грация и Венера были моими сестрами. (…) Том, конечно же, занял в моем сознании место отца, которого у меня никогда не было. (…) Меня он за весьма короткое время превратил из скромной маленькой девочки в сексуальную женщину, знающую себе цену.

Том был умнейшим из людей и одновременно великим манипулятором. Он всегда был кукловодом, этаким Карабасом-Барабасом, а мы были его куклами. И он тянул за ниточки, которыми мы были к нему привязаны. Том очень хорошо знал, за что тянуть. Он был в этом мастер. (…) Чаще всего переговоры с нами Том вел по телефону. Когда мы с ним встречались лично, он был очень мил и добр. А за телефонными сообщениями стоял как будто другоц человек, которыц тебя увольнял, говорил, что ты ничтожество, он тебя выгонит и ты останешься на улице. А через несколько минут выходил на связь снова и добивался твоего расположения, утешал, извинялся. А потом снова увольнял. И так бесконечно. Это была его манера игры. Он — гений. И для того, чтобы создавать песни, ему всегда нужны были сильные, свежие чувства. (…) Он писал песни для конкретных людей , которые эти песни потом пели. И чтобы получилось правдоподобно, чтобы песня разила слушателя наповал, автору необходимо было испытывать чувства к тому, кому он эту песню пишет. А для этого ему надо было вывернуть человека, которому он пишет, наизнанку и шиворот-навыворот, заставить его тоже испытывать что-то в ответ. Ни секс, ни чувственность тут были ни при чем. Никогда в жизни он не домогался нас, не хватал за коленки. Нет, это была очень сложная психологическая манипуляция его альтер эго. (…) Так родились «Притяженья больше нет», «Не оставляй меня, любимый » и другие композиции. С одной стороны, я понимаю, что, если бы он не играл с нами в эти свои игры, не было бы песен, которые любят миллионы. Но с другой — не могу не осуждать его. Это было бесчеловечно».

Не следует думать, что солистки «Виа ГРЫ», известные всей России и всей Украине, купались в деньгах: с концерта они получали всего по 100 долларов. Поскольку в месяц они давали десять-двадцать концертов, получалась сумма, которая казалась «Грации», «Венере» и Седоковой очень существенной. Только когда они узнали, что барышни из группы «Фабрика» получают 10 процентов прибыли с выступления, решили немного взбунтоваться. И продюсеры после недолгой борьбы расщедрились - стали платить участницам по три процента с каждого концерта.

Анна была участницей группы «Виа ГРА» чуть больше двух лет. Она успела поверить в то, что эта группа для нее - как семья. Что они всегда будут вместе. Что если кто-то из участниц забеременеет, ребенка будут растить все вместе…

Но вот она забеременела от первого мужа. Это известие в группе встретили с восторгом и со слезами радости. Том сказал: «Рожай , мы тебя поддержим». «Мы договорились о том, что я спокойно доработаю до трех месяцев беременности, а если не будет виден живот, то и до пяти, все будет зависеть от моего состояния здоровья. Потом они меня отпустят в декрет, а как только мои силы после родов восстановятся — тут же введут обратно в коллектив. «Волноваться не о чем», — уверяли меня, — «Грация же родила ребенка и вернулась в группу очень быстро. И у Венеры есть дочка, которая ей совершенно не мешает работать». (…)

Через месяц и Том, и девочки, и группа исчезли из моей жизни навсегда. Весь этот месяц шел кастинг, о котором я не знала. Конкурс на замещение вакантной должности солистки Анны Седоковой».

Анна Седокова перед концертомФото: Михаил ФРОЛОВ

«УБЬЮ НА ФИГ!»

Но прежде чем перейти к этой драме, Ана вспоминает другие, не менее неприятные события.

Условия контракта не позволяли девушкам из «Виа ГРА» общаться с посторонними мужчинами на гастролях после концертов - ходить в рестораны или на вечеринки. Но с этим как раз проблем не было. Гастроли оказались настолько тяжелой работой, что после выступления хотелось только добраться до гостиницы и уснуть. Другой вопрос, что многие состоятельные мужчины, заплатившие за выступление «Виа ГРА» и разгоряченные им, настаивали на продолжении веселья. Поэтому девушек везде сопровождал директор, своим весьма солидным видом отпугивавший назойливых поклонников.

«Помню, мы приехали на выступление в одну из южных республик. Нас встретили как звезд международного масштаба — огромный лимузин, кортеж, машины сопровождения, охрана, — с почетом загрузили в роскошную машину и, сдувая с нас пылинки, отвезли на площадку. Мы выступили. Все были страшно рады. А после концерта намекнули, что сейчас надо поехать ужинать с сыном президента. Он, мол, за нас заплатил и теперь жаждет встречи в более уютной обстановке. Мы отказались. На следующий день в 5 утра за нами приехал одинокий лимузин, уже, естественно, безо всякой охраны и кортежа, и ни единого человека сопровождения. Разъяренный водитель всем своим видом демонстрировал презрение и ненависть к приезжим шалавам. Он швырнул наши чемоданы в багажник и так хотел поскорее от нас избавиться, что несся в аэропорт со скоростью 200 км/ч. Доставив нас туда, он выкинул наши вещи на мостовую и умчался».

Еще более опасная ситуация сложилась во время последнего выступления Седоковой в составе «Виа ГРА». Девушки пели в Казахстане перед каким-то местным богачом, у которого был день рождения. «Вышли на сцену. Перед сценой сидят, развалившись, 10 мужиков — довольные лица, сальные взгляды. Я беру микрофон, поздравляю именинника с днем рождения, и в этот момент на сцену вылезает один из этих чуваков и начинает трогать Грацию. Мы разворачиваемся и уходим в гримерку. Через секунду туда забегает мужик и орет:

— Я за вас 50 тысяч заплатил не для того, чтобы вы уходили! Я вас, сучек, сейчас порежу! Убью на фиг! Я вас купил, шлюхи, могу делать с вами все, что захочу.

А мы, напоминаю, в чужом доме, в чужой стране, двери заперты, ворота закрыты. Убежать мы не можем никак. А я к тому же еще и беременная…»

Положение поправил сам именинник: зашел в гримерку, попросил простить хама («Он молодой, горячий») и предложил певицам снова выйти на сцену. Увы: на второй песне на сцену вышел другой гость и начал засовывать Грации в трусики деньги, словно стриптизерше. Девушки метнулись обратно в гримерку, схватили вещи и попытались сбежать. Но…

«Выбегаем во двор, а нам наперерез мчатся гости праздника в полном составе, с оружием наперевес, и один из них кричит, что они нас купили и сейчас порешат, потому что мы себя неправильно ведем. Неподалеку стоит водитель маршрутки, на которой мы сюда приехали. Я кидаюсь к нему: «Умоляю, вывезите нас отсюда». Водитель, буквально рискуя жизнью, сквозь эту разъяренную толпу с пистолетами ведет маршрутку, мы на ходу вскакиваем в открытую дверь, машина сносит шлагбаум и уезжает. Мы мчимся сразу в аэропорт, несмотря на то, что до рейса еще 10 часов. В аэропорту мы немного приходим в себя, выдыхаем, понимаем, что опасность нам больше не грозит. И в этот момент директор начинает раздавать зарплату. Каждоий по тысяче долларов. Я беру конверт и отдаю ему обратно. «Ты должен вернуть эти деньги, — говорю. — И не просто вернуть, а швырнуть им в лицо. Так будет правильно». Мне говорят: «Да что ты паришься, бери деньги». Я сказала, что не могу этого сделать».

После этого концерта Анна вновь увидела группу уже только по телевизору - на вручении премии «Муз-ТВ». На сцену вышли Грация, Венера и новая участница - Светлана Лобода. Седокову никто даже не упомянул. Не объявил, что она покинула группу, не передал привет. «Меня стерли из истории «ВИА Гры». Больше не было у меня ни сестер, ни отца, ни семьи. Единственная, кто мне за это время позвонил, была Грация. Она осторожно поинтересовалась, как у меня вообще дела, а потом повесила трубку и тоже пропала навсегда. Как будто меня и не существовало никогда на свете».

В общем, легко понять, почему сегодня Анне очень не нравится, когда о ней говорят как о бывшей участнице группы «Виа ГРА»…

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