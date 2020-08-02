"И Ефремова вытащит по-братски": Сергей Гармаш спас от тюрьмы брата-убийцу после пьяного ДТП

Новость о том, что Сергей Гармаш громко хлопнул дверью "Современника", навсегда распрощавшись с театром и неугодившим артисту новым худруком, заставила поклонников по-новому взглянуть на актера. Одни уверены, что за 36 лет на сцене Гармаш стал олицетворять "ум, честь и совесть "Современника", и теперь едва ли не вся труппа должна за ним последовать.

Но есть и другое мнение: нынешний скандал заставил театралов вспомнить чудовищный случай начала 2010-х годов, когда Гармаш проявил далеко не самые лучшие свои качества. Поразительно, но авария Михаила Ефремова, которого Сергей Леонидович очень поддерживает (именно Гармаш первым приехал "решать вопросы" на место ДТП ), как под копирку списана с того старого ДТП.

- Помните, как Гармаш по "липовой" справке вывез своего брата-Гармаша из тюрьмы в Зеленограде? - обсуждают в связи с последними событиями в театральном паблике "CULTRAS". - И не просто вывез, а прятал по разным психушкам, чтоб не нашли. Удивительно мерзкая история, как раз про сословность и вседозволенность.

Как отмечают блогеры, тем же путем актер может "отмазать" и друга Ефремова - мол, опыт есть. Младший брат Сергея Роман Гармаш отсидел в колонии, по разным данным, от полутора до четырех месяцев, хотя был осужден на 3,5 года за смертельную аварию.

Все случилось 6 октября 2010 года в подмосковном Кратово. Гармаш-младший за рулем "Hyundai" вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2106. Водитель "Жигулей", 53-летний механик районной больницы Виктор Мартынов погиб на месте. Роман же не пострадал - буквально ни царапины. Позже следствие установит, что он ехал на машине знаменитого брата по "левой" доверенности и был в стельку пьян - в его крови медики обнаружат 1,84 промилле алкоголя (у Ефремова - 2,1).

Следствие и суд заняли год, но когда осужденный попал в колонию, там он не задержался: ровно через 10 дней Сергей Гармаш прибыл в учреждение со справкой, по которой его брату требовалась срочная госпитализация. И Гармаша-младшего отпустили вопреки всем правилам.

- Обычно у нас направление на госпитализацию выписывает врач "скорой помощи". Но Роману Гармашу мы "скорую" не вызывали, направление в больницу нам привез его брат. У нас есть только фамилия медсестры, которая подписала документ, - сообщили тогда в колонии.

В итоге несколько месяцев вместо того, чтобы работать в колонии-поселении, осужденный катался по разным больницам. При этом заключенные должны проходить курс лечения только в тюремных медучреждениях. Но сколько бы не возмущались юристы по поводу действий братьев Гармашей, все было без толку.

- У меня была сначала язва желудка, я лежал в хирургии, - жаловался Роман журналистам. - Потом перевели в терапию с пневмонией. Вы знаете, я ведь очень плохо себя чувствую - у меня температура 39!

О том, как себя чувствует семья погибшего, судя по всему, мало кто беспокоился. У Виктора Мартынова остались вдова и двое сыновей, причем один из них не ходит - несколько лет назад он тоже попал в аварию по вине пьяного водителя. Говорят, братья Гармаши предлагали родным не доводить дело до суда и сулили 250 тысяч рублей компенсации, а также билеты в театр. Гордая вдова отвергла это предложение и по решению суда должна была получить 2,4 млн рублей компенсации. Но когда Гармаш-младший через два года подал на УДО, выяснилось, что эта сумма выплачена не полностью.

- Деньги нас не интересуют, я требую, чтобы убийца сидел в тюрьме! Он должен получить по заслугам за смерть моего мужа и отца моего сына-инвалида, - со слезами на глазах просила судью не выпускать из тюрьмы убийцу супруга Татьяна Мартынова. - Мы потеряли кормильца, эта утрата невосполнима. Поймите, я не могу это так оставить ради памяти мужа. Уже три года прошло, как он в земле, а этот отлежался в больнице на деньги налогоплательщиков, не работая, ничего не делая!

Однако, суд все-таки отпустил Романа Гармаша досрочно. Хотя в колонии он провел считанные дни, заключенному помогли идеальные характеристики: Гармаш-младший прекрасно выполнял работу грузчика, а в его прикроватной тумбочке всегда был идеальный порядок...

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