«В колонии его примут дружелюбно и отправят в самодеятельность»: Какой срок может получить Ефремов, и где будет сидеть

Вечером 8 июня в районе дома № 3 на Смоленской площади в Москве произошла страшная авария - автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением 57-летнего артиста Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургончиком доставки продуктов. Пострадавшего водителя, 57-летнего Сергея Захарова из Рязани (он приехал в Москву на заработки), доставили с травмами в реанимацию, где он умер.

Актер Ефремов в момент ДТП находился в пьяном состоянии, что подтвердила и медицинская экспертиза. Позже в крови артиста нашли и наркотики, в том числе кокаин.

Ефремова задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Его возят на допросы по возбужденному уголовному делу. Вину он полностью признал.

Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от травм. Фото: Соцсети.

«Потерпевшим выплатим все по максимуму»

Ефремов был женат пять раз, у него шестеро детей. Из них трое несовершеннолетних от нынешней, пятой жены Софьи Кругликовой. Жена Михаила рассказала следователям, что она с 16 марта на самоизоляции с детьми за городом на даче. А Михаил остался в Москве. По словам супруги, у артиста был тяжелый период. Он сильно переживал две потери: смерть матери прошлым летом, затем уход худрука «Современника» Галины Волчек. «И он срывался с катушек совсем, пил очень сильно», - уверяет Софья.

- Говорят, многие адвокаты, в том числе известные, отказывались защищать Михаила? - спросили мы жену артиста.

- Это не так. У меня не одно предложение помощи адвокатов. В первую очередь мы обязательно выплатим максимальный моральный и материальный вред пострадавшей стороне.

- Если Ефремова посадят, то вы останетесь без кормильца?

- Мне помощь не нужна - у меня достаточно друзей.

Сам Михаил Ефремов от официальных комментариев отказывается. Как и его взрослые сыновья Николай и Никита.

«Если посадят - буду носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам», - написала в сетях Анна-Мария Ефремова, дочь Михаила от актрисы Ксении Качалиной. Ранее на телешоу девушка рассказывала, что разочаровалась в отце за то, что он не бросает пить. Мать Анны-Марии после развода с актером тоже ушла в запой.

- Я не осуждаю Мишу. Он гений, а таких единицы, - заявила «КП» четвертая жена Ефремова Ксения Качалина. - Выплатит семье компенсацию за потерю кормильца, и все. Ну и что, что был пьяным за рулем? Таких полно у нас. А гениев мало, им все прощают. Не думаю, что его посадят. То, что он пьет, - это частное дело каждого. Я тоже пью, и что? Он не опасен. Это просто трагическая случайность.

Фургон, в который врезался автомобиль Ефремова, разбит вдребезги. Фото: Денис ВОРОНИН/АГН

Светит реальный срок

- Ефремов будет отвечать за совершение преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ - «нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этой статье предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, - сообщил «КП» адвокат Юрий Ушаков. - Ему грозит реальное наказание, потому что есть смертельный исход, и он находился в состоянии алкогольного (и наркотического) опьянения. Если говорить с точки зрения защиты Ефремова, то ему надо договариваться с потерпевшими, компенсировать вред до суда. И договариваться с потерпевшей стороной, чтобы она просила суд отпустить Ефремова. Но бывает, родные погибшего идут на принцип, говорят: нам никакой компенсации не надо, пусть он сидит. Все зависит от конкретных людей, от их понимания ситуации.

Наверняка его защита будет просить рассмотреть дело в суде в особом порядке. Если, конечно, на это согласится семья погибшего (получив досудебную компенсацию). В этом случае обвиняемый все равно получит наказание, но оно будет не больше, чем две трети от максимального срока.

Рассмотрение в особом порядке - это когда обвиняемый в суде встает и говорит: «Я вину признаю, раскаиваюсь» (и тогда суд не исследует никаких доказательств, таких, как протоколы осмотра места происшествия, заключения судебно-медицинских экспертиз, показания свидетелей, то есть все, что следствие собирало в рамках этого уголовного дела). Дальше обвинитель просит дать обвиняемому реальный срок, скажем, пять лет колонии. Адвокат настаивает на условном сроке. Семья погибшего после выплаты им ущерба просит суд отпустить Михаила Ефремова на свободу. Суд удаляется и, скорее всего, при таком раскладе приговорит его к трем годам колонии. Чтобы другим артистам неповадно было пьяными ездить.

Потерпевшие могут попросить освободить Ефремова, но насколько они готовы к этому? У меня в практике было уголовное дело. Отъезжая от остановки, водитель маршрутки выехал на встречку и врезался в большегрузный автомобиль. В результате половина маршрутки оказалась на кладбище. Водитель все свое имущество продал и всем семьям возместил ущерб до суда. И на суде семьи умерших попросили не лишать его свободы. В итоге ему дали условный срок. Но этот осужденный вскоре попал в психиатрическую больницу, то есть для человека это был такой стресс, что он потом три года лечился. В случае с Ефремовым, судя по видео, он вообще не понимал, что происходит, в силу сильнейшего алкогольного опьянения. Могло быть еще больше жертв. Так что решение судьи сложно предсказать.

По практике многое будет зависеть от позиции семьи потерпевшего. Скажем, если у погибшего остались дети, то его вдова может сказать: пусть лучше Ефремов останется на свободе и содержит ее детей, чем он из колонии будет ей перечислять минимум в счет погашения вреда. То, что у Ефремова трое несовершеннолетних детей, тоже может рассматриваться судом как смягчающее обстоятельство. Но все-таки последняя практика показывает, что всем, кто совершал в пьяном состоянии ДТП со смертельным исходом, назначают наказание, пусть минимальное, но в колонии на поселении. Учитывая общественный резонанс, вряд ли Ефремову дадут условный срок.

Отсидит и освободится досрочно

- Какой должна быть сумма компенсации потерпевшим?

- А это как потерпевшие запросят. За смерть человека минимально суд взыскивает 1 миллион рублей, - комментирует адвокат Юрий Ушаков. - Обвиняемый может добровольно заплатить больше. Как правило, возмещают расходы на похороны плюс еще полтора-два миллиона рублей. Сначала суд выносит приговор по уголовному делу, а потом в рамках гражданского иска суд определяет, сколько взыскать компенсации. Дальше осужденный работает в колонии, и с его заработка идут отчисления. Чтобы набрать необходимую сумму, судебные приставы могут арестовать и продать имущество виновного.

- Его могут выпустить на свободу досрочно?

- Ефремов отсидит от и до, только если будет нарушать режим. Если обойдется без нареканий - выйдет раньше по условно-досрочному освобождению. Осужденных по статьям за преступления по неосторожности очень часто освобождают по УДО. Не выпускают, как правило, по уголовным делам, связанным с торговлей наркотиками, сексуальными преступлениями (особенно педофилией), хотя и таких умудряются выпроваживать. Половину отсидели - и их выкидывают, количество исправительных учреждений-то сокращается.

- Почему Ефремова не арестовали, а отпустили домой под подписку о невыезде?

- Обычно всех, кто совершил преступление по неосторожности, отпускают под подписку. Я сам был судьей, под стражу берешь тогда, когда есть опасность, что он либо скроется, либо будет препятствовать следствию, либо уже неоднократно судим. Или, например, если скрылся с места ДТП. Ефремов никуда не убежит. И судимостей у него нет. Смысл брать его под стражу?

Джип актера: его жизнь спасли подушки безопасности.Фото: YouTube

МНЕНИЕ

В колонии его отправят в самодеятельность

«Комсомолка» пообщалась с человеком, который сам прошел тюремное заключение и знает, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.

- Если Ефремову будет назначено отбывание наказания в колонии общего режима, он отправится в следственный изолятор прямо из зала суда, - рассказал наш собеседник. - У ФСИН отработана методика обращения со знаменитыми сидельцами по резонансным делам. Ориентиром может служить сценарий футболистов-хулиганов Кокорина и Мамаева. Михаила Ефремова в СИЗО ждет небольшая камера с приличным ремонтом и горячей водой, один или два беспроблемных соседа, вероятнее всего - тихих и безобидных подследственных по 159-й УК РФ («мошенничество»). В СИЗО Ефремов будет местной знаменитостью, а у таких критических трудностей не возникает. Тем более он человек состоятельный, а финансовый ресурс в тех условиях имеет большое значение.

После вступления приговора в законную силу Ефремова ждет этап в одну из исправительных колоний. Есть теоретическая возможность того, что актер сможет отбывать наказание в одном из московских СИЗО в составе хозяйственного отряда. Но это не лучший для него вариант: выйти по УДО в Москве сложнее, чем в регионах. Да и повышенное внимание звездному арестанту проще пережить подальше от столицы. По существующим правилам дальше 500 километров от места жительства его не отправят. Вероятнее всего, артиста ждет этап в колонию общего режима, расположенную в одном из близких к Москве регионов.

Дальнейшая судьба актера, по мнению нашего источника, ясна. В каждой исправительной колонии обязательно есть клуб и самодеятельность, куда Ефремову прямая дорога. Сидельцы знаменитого артиста примут вполне дружелюбно. Важный момент связан с тем, в какую именно колонию попадет Ефремов. Их принято условно делить на «красные» и «черные» в зависимости от влияния воровских законов. Например, на «красной» зоне отбывает наказание бывший министр Улюкаев, а те же Кокорин и Мамаев освобождались из колонии, которую принято относить к «черным». Но в случае с Ефремовым это не будет иметь принципиального значения. Решающий фактор комфорта в отечественной пенитенциарной системе - поддержка с воли, финансовые возможности.

Саша ФУКС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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