Актеры "Современника" в шоке после скандального ухода Сергея Гармаша

Известие о том, что Сергей Гармаш покидает стены театра "Современник", взбудоражило не только поклонников народного артиста, но и всю театральную общественность. Коллеги звезды не скрываю, что находятся в шоке. Некоторые и вовсе назвали информацию об уходе знаменитости фейком.

Сергей Гармаш объявил об уходе из" Современника" и обратился с открытым письмом к своим коллегам по театру. Причиной расставания с коллективом актер назвал "чудовищную ситуацию", сложившуюся в театре после смерти многолетнего худрука Галины Волчек. Гармаш не стал скрывать, что ему сейчас очень тяжело.

Актриса театра "Современник" Ольга Дроздова сейчас находится в Ялте с супругом Дмитрием Певцовым и сыном Елисеем. Известие об уходе Гармаша шокировало звезду "Бандитского Петербурга". Она не поверила, что Сергей способен уйти и сочла письмо фальшивкой. "Это удивительно как минимум. Я думаю, что это фейк. Сергей Леонидович не может уйти из театра. Не верьте", - цитирует артистку "Ридус".

Другая коллега Гармаша и Дроздовой, актриса Мария Аниканова, тоже поражена сообщениям о прощании актера с родным театром. Заслуженная артистка назвала эту новость" полной неожиданностью" для всего" Современника". "Что теперь будет, сама не знаю, я в шоке… Мы сильно огорчились", - цитирует Аниканову ФАН.

Актер Александр Бердв уверен, что Сергей Гармаш после ухода из театра продолжит активно работать. "Да, ушел. И очень красиво ушел. Письмо открытое он нам разослал. Это его позиция, я ее уважаю. Он не потеряется и будет много работать", - цитирует его Агентство городских новостей "Москва".

Нужно время, чтобы осознать, что произошло, считает актер "Современника" Никита Ефремов. "Это право Сергея Леонидовича делать то, что он хочет. Как человек, воспитанный в театре, и театр - это мой дом, я не хочу выносить сор из избы. Тем более на фоне недавних событий в моей семье. Чтобы что-то сказать, нужно все осмыслить", - цитирует молодого человека" Звезда".

В свою очередь, официальный представитель Гармаша Олег Будрин в интервью Общественной службе новостей подтвердил подлинность заявления именитого артиста. Он отметил, что актера никто не травил, не вынуждал к уходу, просто ему не понравилось происходящее в театре. "Он старался вопрос решить по-другому - не вышло. Все наложилось одно на другое", - уточнил он.