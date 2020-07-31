2020-07-31T12:02:38+03:00
Экономика

PayPal прекратил переводы внутри России с 31 июля 2020 года: что это значит для российских пользователей

Доступными останутся только международные платежи
Андрей ЗАЙЦЕВ
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PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России.PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Останутся только международные платежи. Это связано с поправками в закон «О национальной платежной системе», которые недавно вступили в силу. По нему запрещено передавать данные о внутрироссийских платежах за рубеж.

Как сообщали в самой PayPal, прибыль компании по внутрироссийским платежам была мизерной – всего 4%. Основной доход там получают при трансграничных переводах. То есть, когда российские потребители покупают товары на eBay, а наш малый и средний бизнес продает их там.

- Потеря внутреннего рынка для компании не является катастрофой. У PayPal значительная часть денег сосредоточена за рубежом. Это, в основном, покупки и продажи на eBay, – считает Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги».

По словам экспертов, на российских потребителях уход PayPal с рынка внутренних переводов тоже никак не отразится. Доля компании на этом рынке была мизерной и с каждым годом снижалась. Сейчас есть гораздо более удобные и дешевые способы переправить деньги.

К примеру, переводы номеру телефона с помощью системы быстрых платежей Центробанка можно делать бесплатно (если сумма перевода составляет менее 100 тысяч рублей в месяц).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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