2020-07-31T12:43:32+03:00
Происшествия

Москвич решил заранее отпраздновать день ВДВ, разбил бутылку о голову и попал в больницу

Осколки сильно порезали мужчине щеку
Артем ДЕГТЯРЕВ
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День ВДВ отмечается в России 2 августа.День ВДВ отмечается в России 2 августа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Курьезный случай произошел в одном из домов по улице Елецкая в Москве. Там собралась шумная компания, которая с размахом отмечала День Военно-Морского Флота.

К вечеру уже весьма подвыпивший гость 33-летний Сергей В.* вспомнил, что на носу еще один праздник, его любимый - День Воздушно-десантных войск. Сергей и сам раньше служил в десантуре и каждый год исправно отмечал торжество. Решение было принято молниеносно - пора начинать пить и за день ВДВ.

Просто выпить Сереже показалось мало, и мужчина не придумал ничего лучше, как удивить всех собравшихся гостей «необычным» трюком. Взяв пустую бутылку из-под водки, мужчина со всей силы ударил ей себя по голове. Бутылка разбилась, и осколки сильно порезали щеку москвича. Испуганные гости срочно вызвали скорую помощь.

«Бригадой скорой медицинской помощи в одну из московских больниц был доставлен 33-летний Сергей В.* Мужчина травмировал себя сам, разбив стеклянную бутылку о свою голову и порезав при этом себе щеку. К счастью, рана оказалась не такой серьезной. Здоровью и жизни пострадавшего ничего не угрожает», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента, а пострадавший Сергей восстанавливает здоровье и уже готовится к празднованию настоящего дня ВДВ

* - имя изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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