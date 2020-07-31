2020-07-31T12:43:32+03:00
Происшествия

Москвич решил заранее отпраздновать день ВДВ, разбил бутылку о голову и попал в больницу

Осколки сильно порезали мужчине щеку
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
День ВДВ отмечается в России 2 августа.День ВДВ отмечается в России 2 августа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Курьезный случай произошел в одном из домов по улице Елецкая в Москве. Там собралась шумная компания, которая с размахом отмечала День Военно-Морского Флота.

К вечеру уже весьма подвыпивший гость 33-летний Сергей В.* вспомнил, что на носу еще один праздник, его любимый - День Воздушно-десантных войск. Сергей и сам раньше служил в десантуре и каждый год исправно отмечал торжество. Решение было принято молниеносно - пора начинать пить и за день ВДВ.

Просто выпить Сереже показалось мало, и мужчина не придумал ничего лучше, как удивить всех собравшихся гостей «необычным» трюком. Взяв пустую бутылку из-под водки, мужчина со всей силы ударил ей себя по голове. Бутылка разбилась, и осколки сильно порезали щеку москвича. Испуганные гости срочно вызвали скорую помощь.

«Бригадой скорой медицинской помощи в одну из московских больниц был доставлен 33-летний Сергей В.* Мужчина травмировал себя сам, разбив стеклянную бутылку о свою голову и порезав при этом себе щеку. К счастью, рана оказалась не такой серьезной. Здоровью и жизни пострадавшего ничего не угрожает», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента, а пострадавший Сергей восстанавливает здоровье и уже готовится к празднованию настоящего дня ВДВ

* - имя изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе
Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"
Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом
Вырос курс доллара
Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа
Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт
Чтобы спастись от коронавируса, в Южной Корее решили уничтожить бумажные деньги
Путин поручил включить в программу уроки исторической памяти и занятия по изучению конституции
Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота
Психиатр рассказал, как коронавирус повлиял на психическое здоровье населения
Почему отменили ЕГЭ по английскому, рассказал эксперт
Цена золота взлетела
Названо число российских туристов, которые отдохнут в 2020 году в Турции
Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
В России выявили 5 482 новых случая коронавируса
"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Курс евро взлетел
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения