2020-07-31T15:13:40+03:00
Звезды

«Лолита в латексе и Собчак с пришитой грудью»: Александр Гудков снял для Светланы Лободы скандальный клип

За ночь ролик набрал миллион просмотров
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Ксения Собчак и Лолита Милявская на съемках нового клипа Светланы Лободы.Ксения Собчак и Лолита Милявская на съемках нового клипа Светланы Лободы.
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Светлана Лобода долго интриговала, что готовит какой-то крутой дуэт. Ходили слухи, что это будет совместный хит с одной знаменитой поп-дивой 90-х, но артистка неожиданно выпустила хит с бывшим возлюбленным Леси Кафельниковой рэпером Фараоном, приправив его скандальным видео от Александра Гудкова.

Собрали всех, кого только можно: королеве провокаций Ксении Собчак пришили грудь на голову, а постройневшую Лолиту нарядили в сексапильный латекс. Клип «Бум» получился весьма скандальным: набрал за ночь почти миллион просмотров. Правда многие блогеры раскритиковали новое творение Лободы. Мод, жестковато получилось: много крови и эпатажа. Хотя сама Светлана, как всегда, «огонь»: стильная, с безупречными формами.

Светлана Лобода.

Светлана Лобода.

Команда же певицы назвала новый клип «дикой и неожиданной смесью гротеска и тик тока, феминистским манифестом и музыкальным хоррором». Мол, это видео ещё долго будет являться в кошмарах моралистам всех мастей и званий.

- Перед нами стояла задача: сделать то чего у Светланы ещё никогда не было! - рассказал журналистам автор ролика Александр Гудков. - И мы пошли на эксперимент, пригласив девчонок из разных сфер деятельности, которые сами себя сделали! Невероятные Лолита, Ксения Собчак, Ида Галич, Екатерина Варнава. У нас получился замечательный «тандем» на 13 человек. Вообще «Boom Boom» - это манифест во главе с LOBODA & PHARAOH и кучей скрытых смыслов внутри, - объяснил Гудков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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