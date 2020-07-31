Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов: После эпидемии коронавируса нас ждет «феномен жатвы»

Многие из нас уверены, что коронавирус бьет в первую очередь по легким. Однако появляется все больших данных, которые подтверждают: главная мишень нового врага — кровеносные сосуды. Инфекция поражает внутреннюю оболочку мелких сосудов, капилляров. Образуются микротромбы. А поскольку сосуды есть везде, пострадать могут любые органы. Повреждение легких, как правило, сильнее всего бросается в глаза потому, что там кровеносных сосудов больше, чем где бы то ни было.

Недавнее немецкое исследование 100 переболевших ковидом показало, что более чем у половины пациентов (60%) через 3 — 4 месяца обнаруживается активный миокардит. Это воспаление сердечной мышцы (миокарда), которое по статистике в дальнейшем, в течение 3 — 10 лет может привести к летальному исходу почти у каждого четвертого больного.

Увы, по данным исследователей развитие миокардита у ковид-пациентов даже не зависело от тяжести болезни. Воспаление встречается и у тех, кто попадал в реанимацию, и у перенесших инфекцию в легкой форме дома. Ученые предполагают, что не только и не столько повреждением легких, сколько поражением миокарда после коронавируса может объясняться быстрая усталость, слабость, одышка и частые сердцебиения у многих выздоровевших.

О последствиях COVID-19, сигналах неполадок с сердцем, достоверности бытовых тестов вроде подъема по лестнице и подсчета частоты дыхания и о действительно работающих способах защиты сосудов мы поговорили с главным кардиологом Минздрава России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академиком РАН, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ Сергеем Бойцовым.

КОРОНАВИРУСУ ПОМОГ СТРАХ

- Сергей Анатольевич, эпидемия коронавируса действительно стала мощным ударом по сердцу и сосудам переболевших и всех остальных, кто переживал, сидя дома на изоляции? Или все-таки столь критичные последствия преувеличены?

- Сейчас еще рано подводить итоги. Но, судя по всему, мы и другие страны, пострадавшие от COVID-19, столкнулись с беспрецедентным ударом по сердечно-сосудистому здоровью людей.

Сначала в Италии, Испании, Великобритании, а потом и у нас стало понятно, что во время эпидемии резко сократилось количество обращений пациентов за медпомощью по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Основной причиной стал страх — люди боялись заразиться коронавирусом в больнице. И если в случаях тяжелых инфарктов миокарда, инсультов этот психологический барьер, как правило преодолевали, то во многих других ситуациях пациенты старались «перетерпеть». В том числе тогда, когда субъективно состояние воспринималось легче, а на самом деле речь шла о серьезной и опасной декомпенсации (ухудшении, обострении. - Ред.) у больных хроническими заболеваниями, в первую очередь с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Это одна из серьезнейших проблем для нашей страны, ХСН входит в число заболеваний, на долю которых в России приходится 47% всех смертей ежегодно.

Страх и неуверенность в завтрашнем дне "помогли" коронавирусу подкосить здоровье людей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СТРАШНАЯ ЖАТВА

- Сейчас уже пришло понимание, что после спада эпидемии COVID-19 нас ожидает так называемый «феномен жатвы», - продолжает профессор Бойцов. - Это явление, когда какая-то вновь пришедшая причина выполняет роль, которую выполняли раньше другие причины.

Аналогом была аномальная жара в московском регионе в 2010 году. Тогда из-за духоты и задымления резко поднялась смертность в августе. А потом произошло существенное снижение смертности, потому что в августе преждевременно умерли больные и пожилые люди, которые при нормальной погоде и без пожаров ушли бы из жизни в ноябре, декабре, январе и т.д.

В разгар эпидемии коронавируса умирали пациенты с высокими сердечно-сосудистыми рисками, часть из которых и без ковида, к сожалению, прожила бы не очень долго. Соответственно, из-за этой страшной «жатвы» осенняя статистика смертности может частично снизиться. С другой стороны, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выжившие после коронавирусной инфекции, получили опасный удар по здоровью. И это может стать причиной дополнительной отложенной смертности.

Точный диагноз "коронавирус" могут дать только лабораторные тесты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТРИ ВАЖНЫХ ПОВОДА ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

- Какие тревожные звонки после перенесенного ковида, в том числе в легкой форме, могут сигналить, что вирус серьезно ударил по сердцу и сосудам и надо, не откладывая, обращаться к врачу?

- На самом деле для каждой сердечно-сосудистой болезни есть свои сигналы. Если речь идет о сердечной недостаточности, то это усиление одышки. Если речь о нарушениях сердечного ритма, то происходит учащение или усиление ощущений перебоев в работе сердца. При гипертонии поводом для тревоги будет ухудшение контроля за давлением при использовании ранее назначенных лекарств. То есть препараты, помогавшие до ковида, снижают артериальное давление менее эффективно, чем прежде.

- Нередко люди говорят: сердце как будто в горле бьется, ощущение, что там комок. Это может быть признаком серьезных проблем?

- Я бы на этом не останавливался, причиной таких ощущений нередко бывают психоэмоциональные факторы. Если же говорить об инфаркте, о главных признаках которого часто спрашивают, то самый распространенный сигнал - очень интенсивная боль в грудной клетке. Чаще всего она локализуется именно посередине груди, бывает давящей, может отдавать в левую руку и нижнюю челюсть. Плюс ко всему еще могут быть другие симптомы, но это главный. Если такое состояние длится несколько минут, нужно срочно вызывать Скорую помощь.

У перенесенного COVID-19 могут быть серьезные последствия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БУДЬ В КУРСЕ

Домашние тесты — миф или правда?

- Сергей Анатольевич, в Интернете можно встретить советы-лайфхаки: как в домашних условиях проверить, нет ли скрытых проблем с сердцем и легкими. Самые популярные два теста: первый — подняться на три-четыре этажа пешком. Если есть одышка — пора бежать к врачу. Второй тест — посчитать количество своих вдохов в минуту. Если больше 14-ти — тоже повод озаботиться. Это все работает, показательно с медицинской точки зрения?

- Такие «самостийные» тесты для подозрения на коронавирусную инфекцию совершенно не работоспособны. Они могут обмануть в ту или другую сторону, человек или начнет необоснованно тревожиться, паниковать, или наоборот неоправданно успокоится и не станет обращаться за медпомощью. Основные симптомы - это повышение температуры тела, кашель, а также часто нарушения обоняния и вкуса. Одышка при подъеме на 3-4 этаж у молодых людей чаще всего может быть следствием ожирения, а у людей постарше кроме самого фактора возраста может быть вызвана заболеванием сердца.

Продолжение следует.

Во второй части интервью с профессором Бойцовым на kp.ru — о «золотом» принципе остановки инфекции, к чему может привести самолечение коронавируса и чем безопаснее и эффективнее всего сбивать температуру при ковиде по последним данным.

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