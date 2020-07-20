Один за всех и все за одного по-кубански

В сельском хозяйстве, как в песне: удача является наградой за смелость. И она обязательно достанется тем, кто однажды не побоялся рискнуть и заглянуть за горизонт. Краснодарский фермер Николай Хачатуров рисковал несколько раз. Сначала, когда решил создать собственное хозяйство со своими полями, коровами и переработкой. А позже и вовсе сыграл по-крупному, убедив коллег-фермеров объединиться. И каждый раз выходил победителем! Созданный им сельхозкооператив «Ферма настоящих продуктов» сегодня славится далеко за пределами Славянского района, а выпускаемая предприятием молочная продукция стала новым региональным брендом и своеобразным «знаком качества».

- Главное - не пасовать перед трудностями, не останавливаться на полпути, и тогда все получится! - объясняет он секрет успеха.

ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЕ МОЛОКО

«Ферма настоящих продуктов» - это кооператив, в который в том числе входит небольшое крестьянское хозяйство в станице Анастасиевская. С собственным поголовьем коров и линией по производству высококачественной молочной продукции. Объединившись, фермеры успешно работают на протяжении семи лет. За это время они создали замкнутый цикл производства: от выращивания крупного рогатого скота молочного направления до производства цельномолочной продукции. Залогом успеха агробизнеса основатель кооператива Николай Хачатуров называет принцип использования только настоящего молока, исключая добавление порошковых ингредиентов. Качественные масло, молоко, сыры, сметану высоко ценят любители натуральной еды и локаворы (потребители, которые предпочитают только местные продукты) Краснодарского края.

Но прежде чем добиться высоких результатов, фермеру пришлось немало потрудиться.

Буренки с «Фермы настоящих продуктов» дают до 40 тонн молока в месяц. Фото: АО «Россельхозбанк»

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА С ПОДДЕРЖКОЙ

Опытный рисовод Николай Хачатуров в 2008 году переехал из Крымского в Славянский район, где стал одним из учредителей агрофирмы «СлавАгро». Набравшись опыта, в 2012 году он завел фермерское хозяйство в станице Анастасиевская, начав с 75 гектаров земли, на которых выращивал овес, пшеницу и кукурузу. Но на этом не остановился, выкупил заброшенную ферму и начал развивать животноводство. И на этом этапе ему очень сильно помогло государство: в 2013 году он выиграл грант на строительство семейной молочной животноводческой фермы в рамках целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края на 2013 - 2015 гг.». Господдержка в 16 миллионов рублей позволила провести обширную реконструкцию объектов: ввести в эксплуатацию корпус на 100 голов крупного рогатого скота с беспривязным содержанием, закупить современное оборудование, отремонтировать склады для хранения кормов и запустить линию по производству комбикормов. В свою очередь, с финансированием сезонных полевых работ и приобретением техники помог Россельхозбанк.

У кооператива - свои склады и линия по производству комбикормов. Фото: АО «Россельхозбанк»

А вскоре фермерское хозяйство Хачатурова объединило мощности с двумя другими предприятиями, они-то и стали основой сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ферма настоящих продуктов».

- Чтобы получать качественную продукцию, и в растениеводстве, и в животноводстве нужно придерживаться классических технологий, - говорит Николай Хачатуров. - Я за чистый продукт, без искусственных добавок, именно поэтому мы стараемся меньше вмешиваться в производственный процесс, не мешаем природе создавать здоровые продукты питания. При этом совместный труд всех членов кооператива помогает удерживать стоимость нашей продукции на среднерыночном уровне.

В форме кооператива фермеры смогли претендовать на новые средства господдержки, что привело к созданию замкнутого цикла, производству высококачественной продукции и экономическому подъему хозяйств.

ГОСУДАРСТВО ПОМОГЛО КООПЕРАТИВУ

Кооперация на Кубани - форма жизни сельхозпредприятий, которая позволяет труженикам села быть более устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Добровольное объединение помогает малым формам хозяйствования получить финансовые и материальные ресурсы для организации производства и реализации продукции, занимать ранее недоступные ниши. На объединение усилий аграриев стабильно направлена финансовая поддержка как со стороны государства, так и ведущего аграрного банка страны - Россельхозбанка.

В 2017 году сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий заготовительный снабженческо-сбытовой кооператив «Ферма настоящих продуктов» получил мощный импульс к развитию, получив грант Минсельхоза Краснодарского края на развитие материально-технической базы. Более 19 миллионов рублей было направлено на приобретение трактора для обработки почвы, зерноочистительного комплекса, транспорта для развоза молочной продукции и транспортировки зерна, строительство двух зернохранилищ вместимостью порядка 6 тысяч тонн зерна и сыроварни итальянского производства. При этом развитие растениеводческого комплекса по-прежнему финансировал Россельхозбанк, который выдал 5 миллионов на проведение посевной и уборочной кампаний. Чему фермеры не нарадуются:

- Благодаря господдержке мы отказались от услуг элеваторов, значительно сэкономили финансовые средства на транспортные расходы и расширили линейку молочной продукции, - объясняет председатель сельхозкооператива Анзор Курбанов. - Одно из условий получения гранта - создание новых рабочих мест - также выполнено. Сегодня «Ферма настоящих продуктов» - это более десятка глав фермерских хозяйств и ООО, работающих сообща. Один содержит коров и получает молоко, второй имеет посевные площади для выращивания зерна и создания кормовой базы и т. д. Кооператив занимается переработкой, хранением и дальнейшей реализацией. Полученную прибыль делим согласно вкладу каждого. Причем участие в кооперативе позволяет реализовывать продукцию в торговых сетях по всему краю!

Закупив сыроварню, кооператив продолжил удивлять потребителей. Фото: АО «Россельхозбанк»

КОМАНДНЫЙ ДУХ И ВЗАИМОПОМОЩЬ

Стабильная работа фермы, сплоченный коллектив, качественная продукция, надежные финансовые партнеры, участие в фермерских ярмарках, съездах, призовые места в краевых конкурсах - все это плоды упорного труда земледельцев. Демонстрируя журналистам производственные мощности на площади более 1,8 тысячи га, Анзор Курбанов отметил, что главное отличие этой фермы от других - командный дух и реальная взаимопомощь.

Как организован процесс работы? Ферма технологически продвинута: ручной труд здесь практически не применяется - только современное оборудование. В коровниках кооператива содержится 110 коров, корма для которых выращиваются на собственных полях. Организован полный цикл молочного производства, который начинается с выращивания телят. Циркуляционные поилки с подогревом, автоматическое кормление и доение, фильтрация молока, производство сыра и творога - все доверено машинам. Выработка молока составляет 40 тонн в месяц. Такие объемы позволяют изготавливать линейку уникальных продуктов на основе молока высшего качества.

Господдержка позволила ввести в строй новый корпус на 100 коров. Фото: АО «Россельхозбанк»

- Сейчас вы редко увидите сметану 35% и 42% жирности, а ведь настоящая деревенская сметана всегда была жирной и густой, - гордится продукцией Анзор Курбанов. - Наше молоко хранится 5 - 7 дней, как заложено природой. А натуральные йогурты мы производим без наполнителей. Предлагая продукты, изготовленные традиционным способом, мы все же намерены развиваться. Доводя до совершенства уже знакомую линейку продуктов, постепенно увеличиваем объемы сбыта всей производимой в кооперативе продукции, думаем о расширении линейки. Постепенно вводим диетические продукты с пониженной жирностью.

ЗАНЯЛИ ПОЛКИ В СУПЕРМАРКЕТАХ

Такие принципы производства вполне соответствуют политике супермаркетов известных региональных брендов. На своих полках они все чаще приветствуют уникальные, максимально натуральные товары из местного сырья со своей историей, среди которых свое место уверенно занимают настоящие продукты «Фермы».

И все члены кооператива еще раз подтверждают - существенный скачок в бизнесе сложно провести без дополнительного финансирования. Сегодня в качестве постоянного финансового партнера «Ферма настоящих продуктов» выбирает опорный банк агропромышленного комплекса Кубани - Россельхозбанк, который заинтересован как в сбалансированном развитии всей молочной отрасли, так и в повышении рентабельности бизнеса своих клиентов. В частности, на проведение сезонных работ банк продолжил финансировать фермерское хозяйство Николая Хачатурова на общую сумму 5 миллионов рублей.