Вячеслав Кантор поблагодарил медицинское сообщество за самоотверженную борьбу с COVID-19

Организаторами мероприятия выступили Королевское медицинское общество Великобритании и Благотворительный фонд Вячеслава Кантора. Конференция прошла в сотрудничестве с Клиникой Майо и Кливлендской клиникой, крупнейшими медицинскими и исследовательскими центрами США.

Эксперты из Великобритании, США, Индии, Европы и Африки представили ключевые клинические выводы по лечению и диагностики COVID-19, обсудили текущие научные исследования коронавируса, разработку вакцины и влияние пандемии на общество.

В своей вступительной речи Вячеслав Кантор, председатель Благотворительного фонда Кантора и президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), поблагодарил всех медицинских работников за борьбу с COVID-19: «Нет необходимости напоминать, какой шокирующий удар коронавирус нанёс мировой отрасли здравоохранения, и, тем не менее, врачи день за днём повсюду продолжают подвергать опасности себя и своих близких. Ваша преданность и самоотверженное служение на благо других вызывает глубочайшее уважение. И я благодарю вас от лица людей всего мира!».

Также Вячеслав Кантор отметил, что пандемия коронавируса привела к росту экстремизма во всем мире. По словам общественного деятеля сейчас общество сталкивается с жесткими проявлений расизма в самых разных формах.

«Борьба с пандемией стала больше чем глобальным вопросом – это экзистенциальная битва за наше будущее, – подчеркнул Вячеслав Кантор. – История учит нас тому, что пандемия и хаос, который она создаёт, может нанести долгосрочный урон не только в плане упадка экономики и массовой безработицы. Она может создать благоприятную почву для политики отчаяния и разделения. Я напомню, что за последней крупной пандемией, испанкой, быстро последовала Великая депрессия и подъём экстремизма в Европе, который привёл к трагедии Второй мировой войны».

Доктор Эмили Холмс из Уппсальского университета (Швеция) обратила внимание участников конференции на влияние коронавируса на психическое здоровье. По мнению эксперта, COVID-19 – это первая пандемия, которая столь широко освещается в СМИ, люди подвергаются бомбардировке информацией.

«Нужно подумать над тем, какому психическому воздействию подвергаются люди из-за влияния СМИ, в первую очередь пожилые и дети, ведь тело и психика сильно связаны между собой. Мы должны объединять усилия, чтобы выработать более рациональные формы лечения. Мы должны изыскивать формы лечения, используя тот факт, что люди в такой большой степени сегодня используют смартфоны по всему миру, поэтому давайте использовать новаторские формы лечения», – подчеркнула Эмили Холмс.

В ходе осуждения проблем создания вакцины от COVID-19, профессор Робин Шэтток из Имперского колледжа Лондона рассказал, что существует ряд проблем с доказательством их эффективности. При этом эксперты из разных стран сейчас работают над более 180 вакцинами, из которых: 24 – находятся на этапе клинической оценки, а ещё порядка 160 – в разработке. Также Робин Шэтток обратил внимание на проблему доступности вакцины по всему миру, в том числе в странах со слабо развитой экономикой, а не только в «богатых» странах, которые могут позволить себе закупить как можно большее число вакцин-кандидатов.

Полная видеозапись конференции (с русским переводом) доступна по ссылке.