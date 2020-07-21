Клевое место фермера Пронькина

Каждый рыбак знает, что вообще-то недостаточно просто прийти на водоем, закинуть удочку и ждать, что вернешься с ведром рыбы. Тут надо иметь хоть какой-то план: куда пойти, в какое время, как и на что ловить при той или иной погоде. Фермер Виктор Пронькин из села Надеждино Пензенской области тоже об этом знал с детства. Как-никак всю жизнь в селе у воды прожил. А став взрослым, понял, что условия, чтобы клевало, можно и самому создавать. И отважился заняться рыбоводством.

С ГОЛОГО КРЮЧКА

- Много лет у меня было желание заниматься своим собственным делом, - рассказывает он. - Я был уверен, что у меня есть силы, понимание и практический опыт, каким должно быть сельхозпредприятие. И вот когда появилась возможность взять у колхоза земли и открытые водоемы в аренду, мы с семьей воспользовались этим. Полно времени было, конечно, потрачено на дела, совсем не связанные с организацией. Но сейчас я считаю, что это была такая моя закалка, проверка, что ли, на прочность. Ни разу с тех пор не сомневался, что абсолютно правильно ввязался в это трудное, но дивно увлекательное дело.

Рыбоводство в Пензенской области большой популярностью не пользуется. Возьмет какой-нибудь ушлый как бы фермер пруд в аренду, осенью плотину экскаватором пророет, воду спустит, рыбу продаст, да так все варварски и бросит. Были, конечно, пруды и озера, где населению предоставлялись услуги по рыбалке. Но Пронькину хотелось, чтоб рыба из местных вод продавалась везде. И лучше всего, чтоб продавал эту рыбу он.

- После того как я получил документы на аренду своего первого водоема, руки зачесались, глаза загорелись. Сны снились, что я продаю уже выращенную рыбу в промышленных масштабах, - вспоминает рыбовод.

Однако, помня о том, что сгоряча можно наломать дров, Виктор Владимирович не кинулся сразу закупать тоннами малька. Человек он основательный, въедливый, скрупулезный. Потому к делу подошел основательно.

Рыба от Виктора Пронькина славится отличным вкусом. Фото: АО «Россельхозбанк»

СНАЧАЛА - СТРАТЕГИЯ

- Я человек советский, - не без гордости говорит он. - А в том строе была плановая экономика. До сих пор считаю, что лучше ничего не придумали. Для себе я четко всегда знал, что необходимо пошаговое планирование, бизнес-план проекта.

Водоемы, которые Пронькин решил использовать для развития своего бизнеса, находились, как он говорит, «в естественных природных условиях». Для начала Виктор Владимирович проштудировал технологию разведения и выращивания речной рыбы в такой среде, затем проконсультировался со специалистами-ихтиологами по видам рыбы, которая подойдет для таких условий. Проанализировал рынок Пензенской области по распространенности рыбоводства, прошерстил рынок сбыта, торговые сети и розничные точки продаж. Это позволило сформировать общую стратегию действия на момент запуска.

- После оформления всех документов сразу же занялся очисткой пруда, - рассказывает он этапы становления. - Ил, тина, галоши, спинки от кроватей, покрышки от машин - вот что в огромном количестве водилось тогда в пруду. Только потом купили первую партию мальков. Выпустили, стали кормить.

И вроде бы можно было бы сидеть на берегу, смотреть на закаты и просто ждать, когда рыба подрастет. Но в агробизнесе так не бывает. Никогда. Стоит только начать. И всюду появятся дыры, которые надо было латать еще вчера.

КАРТА ПТОЛЕМЕЯ

Вскоре стало ясно, что без новой техники дальше будет очень трудно развивать дело. Она была необходима не только для работы на уже имеющихся полях, но и для поставки, транспортировки рыбы и кормов. Нужно было технологическое оборудование, а это огромные вложения.

- Ох, поверьте, на деле все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось вначале, чем нарисовал себе в бизнес-плане, - улыбается фермер. - Бизнес-план - это такая карта Птолемея. Ты постоянно что-то уточняешь, открываешь новые материки, на которых тебя вообще не ждут. И вот тогда нам очень помог льготный кредит Россельхозбанка. Если бы не эти средства, все могло бы пойти по-другому. Как говорится, дорога ложка к обеду. И тогда эта помощь была как нельзя кстати.

С первых дней в хозяйстве Пронькиных выращивают карпа, карасей, толстолобиков и белых амуров. Виктор Владимирович о каждом виде рассказывает так, будто книгу популяризатора рыболовного дела Леонида Сабанеева цитирует.

- Эта рыба славится отличным вкусом и высоким качеством мяса, - разъясняет он. - Все это мы реализуем круглый год. На сегодняшний день у нас три водоема, по ним рыба распределяется по назначению, часть отправляется снова в воду для дальнейшего роста, часть - на реализацию.

Чтобы улов был богатым, нужны серьезные вложения. Фото: АО «Россельхозбанк»

РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ

У Пронькина есть железное правило:

- Когда реализуешь именно речную рыбу - товар должен быть не просто свежим, но и здоровым по всем санитарно-эпидемиологическим показателям и очень вкусным, только так мы сможем завоевать и удержать покупателя. Репутация нарабатывается годами, а портится за один день. В регионе нашу рыбу уже многие знают и даже узнают по вкусу.

За годы работы у Виктора Владимировича появилось несколько постоянных точек сбыта продукции. Сельскохозяйственные рынки, всевозможные ярмарки, розничная торговля. В селе есть магазин, где любой желающий может прийти и купить его карпов, карасей.

В этом году Пронькин задумал расширить ассортимент. Теперь в его журнале продаж то и дело фигурируют щука и окунь. Есть мысли, чтобы создать еще несколько водоемов.

- А для того, чтобы все это реализовывать, нужно будет запустить перерабатывающий цех, - радуется предстоящим хлопотам он. - Производить рыбные консервы, полуфабрикаты, вяленую и копченую рыбу. Осуществить планы, надеемся, нам поможет сотрудничество с Россельхозбанком. Кроме этого, хочу один новый пруд выделить уже не для промышленного производства, а для любительской рыбалки. И сам буду там часами пропадать.