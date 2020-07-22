Бизнесменом земледельца делает импровизация

Фермер Олег Брыкин за годы успешного хозяйствования успел создать кооператив и выработал свою тактику ведения агробизнеса. Впрочем, говорит он, единого рецепта, который бы подходил всем, нет и быть не может. При этом фермер уверен: импровизация, умение быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, по-большому счету, и делает земледельца бизнесменом.

ОПЫТ, КАК АНГЛИЙСКИЙ ГАЗОН

По мнению Брыкина, есть несколько составляющих даже не успеха, а первого шага. Самый главный из них – опыт. Который, как английский газон, нужно культивировать и приумножать десятилетиями.

Кто с детства помогал родителям и понимает, что это за бизнес, у того гораздо больше шансов добиться чего-либо. Это одно из самых важных условий в агробизнесе. А если еще и образование в этой сфере имеется, то это еще лучше, уверен фермер.

У Олега Брыкина такой опыт был. Брыкин - человек деревенский. Родители всегда держали свое подворье, вот и приходилось помогать, ухаживать за животными, заготавливать на зиму сено. А косили тогда еще вручную.

- За день так намашешься, ручку дверную открыть одной рукой не можешь, - вспоминает он. – Но мне повезло. У меня, кроме всего прочего, душа лежала к этому занятию. Мне всегда была интересна эта тема. Иначе бы ничего не получилось.

С ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОЙ ГОЛОВОЙ

В 2013 году Брыкин и товарищи решили создать кооператив. И тут нужно было думать уже не только в масштабах своего скотного двора.

- Многие тогда говорили, что производить нужно то, что востребовано на рынке, но в сельском хозяйстве это работает не всегда, - рассказывает Олег Николаевич. - Это не станок, где сначала одну деталь можно вытачивать, а через пять минут — другую. Если человек построил ферму и выращивает овец или коров, а на следующий год вдруг в округе появилась потребность в мясе кроликов, выходит, нужно бросить все и кидаться кроликов выращивать? – размышляет аграрий.

Учтя плюсы и минусы, опыт соседей, в кооперативе «Русь» решили не распыляться, а заняться для начала овцеводством и, соответственно, выращиванием однолетних сельскохозяйственных культур.

Это был этап становления кооператива. Чертили планы, обсуждали, кто-то советовал сразу вложиться в новую технику, чтоб потом голова не болела и не заморачиваться с ремонтом. Но потом все же решили покупать технику не на начальном этапе, а хотя бы через несколько лет, когда хозяйство, что называется, встанет на ноги и начнет развиваться. Да и денег столько и сразу неоткуда было взять.

- Конечно, когда ты работаешь на новой технике, все проще, она не ломается, - объясняет фермер. - Но тут приходилось лавировать между «хочу и могу».

Работа в радость, когда на полях новая техника. Фото: АО «Россельхозбанк»

НАВОЗ БОГА НЕ ОБМАНЕТ

- В сельском хозяйстве говорят как - если ты не сделал два шага вперед, за год отвалишься на два шага назад, поэтому мы каждый раз модернизируемся, обучаемся, - продолжает он. - За те годы, что я занимаюсь фермерством, я получил знаний больше, чем за всю предыдущую жизнь, и этому процессу нет конца. Все время с блокнотом и ручкой. Знать надо много. Начиная с цикла развития того или иного растения, которое мы выращиваем, заканчивая изучением методов борьбы с вредителями или болезнями. Самое сложное тут – это бороться с факторами, которые от нас не зависят, я имею в виду погодные условия. В России есть такая поговорка «Навоз Бога не обманет». Сколько не унаваживай, не удобряй землю, урожая может и не быть. Вот тут и приходится применять свои знания, чтобы уменьшить последствия воздействия или суметь полностью преодолеть. Нужно четко просчитать: когда посеять ту или иную культуру, когда внести удобрения, чтобы они сработали как нужно, когда и как бороться с вредителями и сорняками. Нужно уметь правильно подбирать сорта семян, породы скота, виды удобрений.

Но и это не все.

Объединившись, фермеры увеличили объемы продукции. Фото: АО «Россельхозбанк»

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ

- Основным вызовом для любого фермера являются сложности с возможностью пополнения оборотных средств, в период, когда запасы прошлого года иссякли, а новые еще не получили, - называет Олег Брыкин еще одну проблему. - Тут для нас несколько раз спасением были льготные кредиты Россельхозбанка. Выгодные условия и подход к каждому отдельно взятому клиенту, здесь, безусловно, играют немаловажную роль. Мы уже давно сотрудничаем. Когда возник вопрос, с каким банком работать, пришли к выводу, что именно Россельхозбанк походит нам больше всех: льготные условия кредитования, удобство использования дистанционного банковского обслуживания «банк-клиент», сравнительно недорогое обслуживание счета.

Расчеты Брыкина и товарищей оказались верными — кооператив встал на ноги и пришла пора обзаводиться собственной техникой, которую приобрели, опять же, с помощью Россельхозбанк.

- Если раньше приходилось, изнывая от жары и пыли, возделывать свои поля, то сейчас техника позволяет работать в комфортных условиях: кондиционеры и полуавтоматическое управление, - радуется он. - И работа на таких машинах в радость!

А впереди — новые этапы. В этом году кооператив планирует приобрести оборудование для производства гранулированного комбикорма для животных.

- Конечно, потребуется время для установки и настройки оборудования, - рассуждает Олег Николаевич. - Но на будущий год, надеемся, точно начнем производить новую для нас продукцию.