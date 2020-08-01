2020-08-01T01:11:36+03:00
Политика

Дмитрий Мезенцев: Наши консулы уже встречаются с задержанными в Минске россиянами. За ребят заступилась родная страна

Посол России в Белоруссии - в ночном интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Дмитрий МезенцевДмитрий МезенцевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- Дмитрий Федорович, это Саша Гамов. Я прошу прощения за ночной звонок...

- Александр Петрович, дорогой, ну, пока идёт встреча.

- А, то есть, консульский отдел поехал к нашим ребятам?

- Да, да.

- О, вот это - новость, А сколько она уже продолжается, эта встреча.

- С 22-х часов.

- Целый час. А сколько наших сотрудников консульского отдела туда поехали.

- Три консула.

- Скажите, от них нет пока никаких известий?

- Ну, пока ещё идёт встреча.

- Задача сейчас какая, как вы консультировали своих сотрудников?

- Содействовать скорейшему освобождению россиян. Они (консулы) обязаны получить ответы - в том числе на вопросы, связанные с содержанием, с дальнейшими планами, которые имели ребята перед задержанием.

- Я так понял, что вы до сих пор на работе находитесь, ожидая результатов встречи.

- Ну, это не особый героизм. (смеётся) Конечно, я буду проинформирован по итогам встречи.

- Ну, вы, в принципе, довольны, что ваши Контакты с главой МВД Белоруссии, с главой МИДа?

- С руководителем Следственного комитета.

- ...Они уже привели к определенным сдвигам в преодолении этой непростой ситуации.

- Послушайте, но это - то, что я обязан делать. Я был услышан... Здесь - не посол один, что называется, на передовой линии. За ребят заступилась родная страна. С тем, чтобы было все максимально, тщательно проверено. А если возникли какие-то вопросы, они должны иметь безусловные основания для этого, а претензии должны быть обоснованы.

- Ну, и ваш прогноз какой, какие есть надежды?

- Мы будем добиваться справедливого и быстрого решения по освобождению наших граждан.

- Вы сказали - вся страна встала на защиту наших ребят... Кроме главы нашего МИДа - с кем вы ещё общались.

- Мы же слышим информацию о заседании Совета безопасности России, которое провёл президент страны Владимир Владимирович Путин. Мы слышим позицию, которую озвучивает и представляет последовательно, подтверждая неизменное внимание к этому вопросу, Дмитрий Сергеевич Песков. Мы едины в наших подходах и в проведении нашей единой линии.

- А Дмитрий Песков - это позиция Кремля. Правильно?

- Я даже не обсуждаю. Конечно.

- Спасибо вам огромное. За день - третье интервью. А во сколько вам завтра можно позвонить?

- Встанете - и звоните.

- Ну, я могу и в 6 утра встать.

Ради Бога,

- Удачи вам!

Дмитрий Мезенцев: «Наш консульский отдел уже встречается с задержанными россиянами. За ребят заступилась родная страна»..Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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